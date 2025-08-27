Al amanecer y en poco tiempo: la Policía Nacional realiza una operación en Suerte de Saavedra (Badajoz)

Con un amplio dispositivo, agentes de Policía Judicial se han personado en el barrio esta madrugada. El operativo continúa en marcha

Suerte de Saavedra, esta mañana.

Suerte de Saavedra, esta mañana. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Irene Rangel

Badajoz

Un amplio dispositivo de Policía Nacional se desplegaba al filo del amanecer en Suerte de Saavedra.

El operativo continúa abierto, si bien los agentes han entrado y salido de la barriada en pocas horas. A las ocho ya no había ni rastro en la zona.

Policía Nacional confirma a este diario que se trata de una operación de Policía Judicial, sin aportar más datos por el momento. Se desconoce si ha habido detenidos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

