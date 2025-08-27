Derrumbe en la muralla más larga de Europa: cae un trozo de la fortificación de Badajoz

El patrimonio pacense ha sufrido una pérdida importante hace unas horas: El derrumbe de un pequeño tramo de muralla.

Se trata, concretamente, del trozo situado entre la torre de Espantaperros y la puerta de entrada a la plaza Alta. Sobre el suelo se pueden ver los restos, ahora en forma de cascotes.

Los vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse, dando aviso rápidamente a la Policía Local. Estos se personaron en el lugar y acordonaron la zona por motivos de seguridad. El ayuntamiento dio aviso a Mantenimiento de Fortificaciones, que a lo largo de la mañana de hoy evaluará los daños. Después, se decidirá el proceder.

Los derrumbes

Sin contar con demoliciones controladas, la historia de la muralla pacense cuenta con otros tres derrumbes.

El primero está recogido en archivos de la Diputación de Badajoz. Se trata de un hecho ocurrido en 1762, cuando se vinieron abajo 50 metros de muralla. Fue la llamada 'Brecha del agua' y tuvo lugar "en una sección de la muralla nordeste". Se reconstruyó un año después.

Ya en la historia reciente, nos remontamos al 26 de diciembre de 2012 para encontrarnos con el derrumbe de Puerta Trinidad. A diferencia de en esta ocasión, en aquel momento fue un gran trozo del lienzo ubicado a la derecha del monumento el que se vino abajo.

Un año después, en 2013, un desprendimiento de muralla obligó a cerrar temporalmente los jardines de La Galera.

La muralla más larga de Europa

La muralla es uno de los orgullos patrimoniales de la ciudad. Considerada la más extensa de Europa con unos 6.500 metros de perímetro, constituye uno de los principales símbolos históricos y defensivos de la ciudad. Su existencia se remonta a la creación de la ciudad de la mano de Ibn Marwan, cuando se creó el primer recinto amurallado.

Durante los siglos posteriores, bajo dominio musulmán, la muralla se amplió y reforzó.

Tras la conquista cristiana en 1230, siguió teniendo un papel esencial. La monarquía castellana la mantuvo y adaptó, pero fue en los siglos XVII y XVIII, durante la Guerra de Restauración portuguesa y la Guerra de Sucesión, cuando Badajoz adquirió una enorme importancia estratégica por su condición fronteriza. Se añadieron baluartes de estilo abaluartado al diseño medieval, conformando un complejo sistema defensivo moderno.

Testigo de siglos de conflictos y de la vida fronteriza, la muralla no solo representa el patrimonio defensivo más extenso de Europa, sino también la memoria viva de la ciudad.