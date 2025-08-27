Ingresado en Badajoz
Investigan el apuñalamiento de un hombre en Azuaga
La Guardia Civil está investigando los hechos, que sucedieron a medianoche
Un hombre de Azuaga se encuentra ingresado en el hospital Universitario de Badajoz tras recibir heridas de arma blanca.
Los hechos ocurrieron en su localidad hace varias horas, alrededor de la medianoche. La víctima fue herida "con un arma blanca o un objeto punzante", confirma Guardia Civil a este diario.
Tras ser atendido insitu, fue trasladado al hospital de Zafra. Sus heridas han hecho necesario el traslado al complejo médico pacense.
Investigación en marcha
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los cuerpos de seguridad. La investigación está abierta y en marcha, si bien a esta hora no hay detenidos. La Guardia Civil no confirma el motivo de los hechos.
La zona donde ocurrieron permanece cortada al paso para favorecer la investigación.
