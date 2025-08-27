Sin fecha de reapertura
El Museo del Carnaval sigue a la espera de un convenio entre el ayuntamiento y la Junta
El espacio seguirá cerrado durante la Noche en Blanco
El concejal de Cultura admite que abrirlo sin una solución estable supondría un coste excesivo para un único día
El Museo del Carnaval de Badajoz sigue sin fecha para su reapertura. Durante la presentación de la Noche en Blanco 2025, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, explicó este martes que el ayuntamiento trabaja con la Junta de Extremadura para poder firmar un nuevo convenio que permita reactivar el espacio de forma estable.
“Ya hemos contado la problemática en innumerables ocasiones”, señaló Casablanca, quien recordó que el actual modelo de colaboración “se hacía imposible” sin que la Junta aprobara un presupuesto. Según indicó, acometer reparaciones únicamente para abrirlo una noche (La Noche en Blanco) supondría “un coste excesivamente alto”.
El edil aseguró que el consistorio esperará a tener un acuerdo firme con la administración regional antes de acometer los trabajos necesarios: “Cuando tengamos la certeza de que vamos a poder abrirlo, haremos esas preparaciones”.
El museo apenas ha abierto de forma puntual en los últimos meses, aunque durante el pasado Carnaval recibió más de un millar de visitantes.
