La ONCE reparte 210.000 euros en Don Benito

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 210.000 euros en la localidad pacense de Don Benito en el sorteo del martes, 26 de agosto.

En concreto, se han vendido seis cupones del número 07593 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno, ha informado la ONCE en nota de prensa.

María del Carmen Pérez Redondo, vendedora desde el 2015, es quien ha llevado la suerte a Don Benito, donde vende los productos de juego desde su punto situado junto a Correos.