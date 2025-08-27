La Trabajadora Social Marisa Vázquez González será la pregonera de la feria de Monesterio

Muy implicada con los más vulnerables, (actualmente trabaja acompañado a personas en situación de exclusión, familias extranjeras, personas sin hogar y privadas de libertad, así como a personas mayores que sufren soledad no deseada o a quienes presentan enfermedades mentales graves), la pregonera de la Feria 2025 de Monesterio, se muestra complacida y emocionada por esta designación.

Sabedora de la “responsabilidad” que implica su elección, afronta con ilusión el reto de pregonar las fiestas de su pueblo. De sus 30 años de profesión, --10 de los cuales trabajó en Madrid--, sobresale su compromiso social. Actualmente, es responsable de la asociación Solidarios para el Desarrollo en Sevilla, ciudad en la que reside junto a su hija.

De pueblo

Marisa, se siente de pueblo. De su pueblo. De Monesterio, localidad en la que nació un 11 de junio de 1971. Hija de Sofía González y de José Antonio Vázquez, es, la mayor de 4 hermanos. En Monesterio se crio y, cuando regresa continúa residiendo en la vivienda familiar de la calle Tentudía.

La pregonera recibió la confirmación a la propuesta cursada por la concejala de cultura, Manola Ferreira, a través de una llamada telefónica de la alcaldesa, Loli Vargas. Desde aquel mismo instante comenzó a diseñar la intervención que abrirá oficialmente la feria. Se trata, avanza, de “una reflexión sobre lo que significa el pueblo para mí y, como he practicado a lo largo de mi vida personal y profesional, todo lo aprendido en mi pueblo”.

En cualquier caso, sostiene la pregonera, “será un pregón breve, innovador, sencillo, que emocione y llegue al corazón del público”. “Monesterio significa mucho para mí. Por eso me impone un poco contar mis sentimientos ante mis paisanos y paisanas”, expresa Marisa Vázquez.

Premio Fundación Emouniverso

Hace solo unos meses, la pregonera, recibió el premio de la Fundación Emouniverso, por su trayectoria profesional. En su edición de este 2025, la entidad destinó uno de sus premios a Marisa Vázquez, por sus 3 décadas, “dedicadas a la transformación social en diferentes fundaciones y ONG”.

En el acto de entrega de aquel galardón, Marisa quiso compartir su premio, “con todas las personas a las que he acompañado y que me han acompañado en mi carrera profesional”, sin olvidar a “la gente de mi pueblo”, al día de hoy, expectantes por acompañarla y escuchar sus palabras en el pregón del día 3. “Jamás” ha faltado a la Fiesta del Jamón. “Cuando residía en Madrid venía acompañada de todos mis amigos de allí” y, este año, seguro que ninguno de ellos faltará a la cita.