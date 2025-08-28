Ainhoa Arteta protagoniza en Almendralejo la cata-concierto ‘Cultura en Copa’

La soprano Ainhoa Arteta será la gran protagonista de la nueva edición de la cata-concierto que organiza el Museo de las Ciencias del Vino y que este año estrena denominación: Cultura en copa: música y vino, en sustitución del tradicional ‘Música para beber’.

El evento tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, a las 21.00 horas, en la plaza de toros de Almendralejo, un cambio de ubicación motivado por la ampliación del aforo, que se ha duplicado hasta llegar a las 600 plazas disponibles.

Arteta estará acompañada en el escenario por el barítono Luis Santa, el pianista Víctor Carbajo y la enóloga Marisa Díaz, quienes ofrecerán un recorrido sensorial en el que cada tema interpretado se unirá a una copa de vino elegida para la ocasión.

La dinámica de la velada consistirá en degustar un vino y, a continuación, disfrutar de la interpretación musical que lo acompaña, poniendo en valor el vino como eje transversal de otras artes y reforzando la imagen del museo como espacio cultural de encuentro.

Entradas

Las entradas ya están a la venta en el Museo de las Ciencias del Vino a un precio de 10 euros en venta anticipada. El día del evento, la taquilla permanecerá abierta de 09.00 a 14.00 horas, con un coste de 15 euros.

La actividad cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz. Su presidenta, Raquel del Puerto, ha destacado que “la cultura es una inversión” y ha reiterado el compromiso de la institución provincial con este tipo de iniciativas.

Por su parte, la concejala de Turismo, Josefina Barragán, ha subrayado que este formato ya ha generado una enorme expectación en ediciones anteriores:

“Es una actividad que sitúa a Almendralejo en el mapa del enoturismo, reforzando la identidad del vino como seña de nuestra ciudad y de nuestra cultura”.

Con esta cita, Almendralejo volverá a convertirse en capital del vino y de la música, ofreciendo una experiencia única que une dos pasiones universales en un mismo escenario.