Desarticulada una banda criminal en Sevilla vinculada a la operación policial de Suerte de Saavedra

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal por su presunta participación en robos con fuerza en interior de domicilios, culminando con la ejecución de la práctica de siete Diligencias de Entrada y registro domiciliarios en las localidades de Sevilla, Utrera, Dos Hermanas y Badajoz. Cabe recordar que ayer tuvo lugar una operación policial en la barriada pacense de Suerte de Saavedra relacionada con esta banda.

Tras el inicio de las investigaciones en el mes de marzo, por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, se ha podido determinar la existencia de un Grupo Criminal dedicado especialmente a los delitos contra el patrimonio, y más concretamente, a la perpetración de Robos con Fuerza en Interior de vivienda, los cuales cuentan con un alto grado de sofisticación y profesionalidad, teniendo como denominador común la utilización de grafito como lubricante en la cerradura para facilitar su apertura ilegítima.

Avanzada la investigación los agentes comprobaron que en algunos de los robos más recientes (coincidiendo con la época estival) habrían utilizado diferentes testigos a modo de “siembra” colocados en las puertas, tratando así de discernir si en los domicilios se encuentran sus moradores, asemejándose así a aquellas organizaciones de Europa del Este con mayor especialización.

Cuatro agentes lesionados

Miembros de la banda fueron localizados dentro de un operativo policial y cuando procedieron a su detención, se desencadenó una una persecución en la que cuatro agentes tuvieron que requerir de asistencia hospitalaria, además de causar graves daños en los vehículos. Los investigados lograron huir del lugar con la ayuda y colaboración de otros integrantes de la organización.

La Operación Mina culminó en el día de ayer, 27 de agosto, con un total de siete registros simultáneos, y seis personas detenidas, que ha permitido esclarecer hasta 32 delitos de robo en viviendas y frenar la actividad de un grupo que generaba una gran alarma social en diferentes localidades.

Entre los efectos intervenidos se encuentran numerosos efectos relacionados con los robos como joyas, relojes y vehículos de alta gama, 4000 euros en metálico, armas, munición e incluso sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y hachís, así como herramientas utilizadas para forzar accesos a viviendas tales como arietes, palanquetas, extractores de bombín.

Con esta actuación, en la que han colaborado diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional, se refuerza el compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales y en la protección de la seguridad ciudadana, destacando la eficacia de las investigaciones desarrolladas y la coordinación de los distintos equipos operativos implicados en el dispositivo.