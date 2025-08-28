Movilidad
Fallo técnico del radar de velocidad de Don Benito: los conductores, multados por error
La incidencia, solucionada unas horas después, se produjo el pasado lunes y generó confusión entre los ocupantes de los vehículos
Samuel Sánchez
La Policía Local de Don Benito ha informado esta semana de un fallo técnico en el radar de velocidad situado en la avenida de Europa, que estuvo registrando infracciones incluso cuando los vehículos circulan dentro de los límites permitidos durante el pasado lunes.
Según han detallado desde el cuerpo policial dombenitense, la incidencia es más visible durante la noche y ha generado la preocupación de algunos conductores, que no entendían el motivo de la activación del radar al cumplir la normativa vigente. No obstante, la Policía Local ha trasladado un mensaje de tranquilidad y han señalado que «todas las denuncias derivadas de este error serán revisadas y anuladas de oficio, de manera que no es necesario que los vecinos se personen en las dependencias policiales ni realicen llamadas para dar cuenta de los hechos».
Reparación
Los servicios técnicos, no obstante, trabaron con celeridad a en la reparación del dispositivo para restablecer su correcto funcionamiento apenas unas horas después. La Policía Local pide comprensión a los ciudadanos y lamenta las molestias ocasionadas.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús