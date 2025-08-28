Suceso
Dos heridos tras salirse de la vía en Palomas y quedar uno de ellos atrapado en el interior del vehículo
Ambos han sido trasladados al hospital Tierra de Barros de Almendralejo
Dos hombres de 81 y 77 años de edad han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este jueves cerca de la localidad pacense de Palomas.
El siniestro ha consistido en una salida de vía en el kilómetro 2 de la carretera Ex-334, según informa el 112 de Extremadura.
Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras para rescatar a uno de ellos, que había quedado atrapado en el interior del vehículo.
Tras ser rescatados y atendidos por los servicios de emergencia, ambos han sido trasladados al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, donde han ingresado en estado leve para ser atendidos de un trauma craneal leve y dolor lumbar, respectivamente.
