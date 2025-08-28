Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla

La operación policial que este miércoles por la mañana se llevó a cabo en la barriada pacense de Suerte de Saavedra tenía como objetivo detener a un varón sospechoso de varios robos en Sevilla, que presuntamente habría arrollado a un agente de la Policía Nacional con el vehículo en el que se dio a la fuga cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, según la información a la que ha tenido acceso este diario.

No obstante, fuentes oficiales no confirman este extremo, alegando que la investigación continúa abierta y que se ha decretado el secreto de las actuaciones. Desde la comisaría pacense se limitan a señalar que la operación está dirigida por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que tampoco ofrece detalles al respecto.

Agentes de la Policía Judicial de Sevilla estuvieron al frente del amplio dispositivo policial desplegado en Suerte de Saavedra, en el que participaron como apoyo la unidad canina, Seguridad Ciudadana y la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).

Según fuentes consultadas, se han practicado detenciones, aunque no ha trascendido el número ni tampoco si entre los arrestados se encontraría el sospechoso al que se seguía la pista, que habría buscado refugio en Badajoz para evitar la acción policial tras huir de Sevilla.

Los agentes se desplegaron en Suerte de Saavedra al amanecer y la intervención no se prolongó durante mucho tiempo. Poco después de las ocho de la mañana ya no había presencia policial en la zona.