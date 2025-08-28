Policía Nacional
Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla
Cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, se dio a la fuga y presuntamente arrolló con un vehículo a uno de los agentes
En la intervención de Badajoz se han practicado detenciones, pero no se ofrecen detalles al haberse decretado el secreto de las actuaciones
La operación policial que este miércoles por la mañana se llevó a cabo en la barriada pacense de Suerte de Saavedra tenía como objetivo detener a un varón sospechoso de varios robos en Sevilla, que presuntamente habría arrollado a un agente de la Policía Nacional con el vehículo en el que se dio a la fuga cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, según la información a la que ha tenido acceso este diario.
No obstante, fuentes oficiales no confirman este extremo, alegando que la investigación continúa abierta y que se ha decretado el secreto de las actuaciones. Desde la comisaría pacense se limitan a señalar que la operación está dirigida por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que tampoco ofrece detalles al respecto.
Agentes de la Policía Judicial de Sevilla estuvieron al frente del amplio dispositivo policial desplegado en Suerte de Saavedra, en el que participaron como apoyo la unidad canina, Seguridad Ciudadana y la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).
Según fuentes consultadas, se han practicado detenciones, aunque no ha trascendido el número ni tampoco si entre los arrestados se encontraría el sospechoso al que se seguía la pista, que habría buscado refugio en Badajoz para evitar la acción policial tras huir de Sevilla.
Los agentes se desplegaron en Suerte de Saavedra al amanecer y la intervención no se prolongó durante mucho tiempo. Poco después de las ocho de la mañana ya no había presencia policial en la zona.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús