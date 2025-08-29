El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha la licitación para la venta de la parcela de propiedad municipal conocida como la Casa de las Aguas. El anuncio se publicó este jueves 28 de agosto en la Plataforma de Contratos del Sector Público, según ha confirmado la concejala de Patrimonio, Ana Casañas.

La parcela, situada en la cabecera del puente viejo, en la Avenida Carolina Coronado nº 2—, cuenta con una extensión de 3.808 metros cuadrados.

El precio de salida de la licitación es de 1.850.000 euros, y las empresas o particulares interesados tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre a las 13.00 horas.

Se destina a las VPO

El consistorio busca dar un nuevo uso a este espacio municipal, actualmente sin actividad. En un primer momento, la inmobiliaria municipal pretendía edificar viviendas protegidas que finalmente no se llevaron a cabo. La cesión del dominio se realizó en el año 2008. En enero de este 2025 se decidió, en pleno, que el edificio se vendería y con lo recaudado, se promoverían las 33 viviendas protegidas en el entorno del Campillo.