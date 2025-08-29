El equipo onubense de Aracena se hace con el trofeo del I Torneo de Fútbol 7 Femenino de Monesterio

Monesterio acogió este jueves, 28 de agosto, el I Torneo Femenino de Fútbol 7; una iniciativa del C.P. Monesterio, tras la creación del primer equipo de chicas de la entidad amarilla. El triangular, que se disputó en el Estadio Municipal de Monesterio, comenzó a las 20:30 horas y finalizó sobre la medianoche, con la entrega de premios y trofeos.

Inauguraron competición los conjuntos Segura-Monesterio, con victoria para el equipo segureño. Las ganadoras se enfrentaron al equipo representativo de Aracena, que superó a sus rivales. En el último partido, Monesterio-Aracena, las onubenses se alzaron con la victoria, proclamándose campeonas del torneo.

Miguel Hernández, entrenador del conjunto femenino de Monesterio, ha mostrado su “satisfacción” por esta iniciativa deportiva que “nos está ayudando a corregir errores y a mejorar en nuestro juego. Hubo ratitos en los que se vio muy buen fútbol”, ha destacado el entrenador.

Entrega de trofeo al equipo de Aracena, ganadoras del trofeo / Jorge Pérez

Afición

Pese a que la climatología no acompañó, (el torneo se disputó en la noche más fría de todo el verano), el público respondió y disfrutó de esta competición deportiva. Como ya explicó la junta directiva en la presentación de este proyecto deportivo, durante la temporada actual, el conjunto femenino disputará una liga comarcal, fuera de la competición oficial, en la que participarán diferentes localidades del territorio. Una vez se consiga consolidar el proyecto, el club intentará federar a su equipo y participar en la competición oficial de la Federación Extremeña de Fútbol.

El conjunto de Segura de León obtuvo la segunda posición / Jorge Pérez

“Poco a poco estamos consiguiendo hacer realidad este reto”, manifiestan desde el club. Mientras se van cerrando fechas para la disputa de nuevos amistosos con equipos de la comarca, y sentando las bases de lo que será el primer equipo federado de la localidad, el club, piensa ya en la organización de un nuevo torneo, “Previsiblemente para las próximas fiestas de Navidad”. La idea es “crear un referente” del futbol femenino en el sur de Extremadura”, anuncia Miguel Hernández. Las ganadoras se hicieron con trofeo y paletilla ibérica. Trofeo y salchichón para el conjunto clasificado en segunda posición y trofeo, para el tercero.

El responsable deportivo del equipo “agradece” públicamente el apoyo recibido por la empresa local MC Calidad, patrocinadora del torneo, así como la “colaboración” de OIKOS Apartamentos Turísticos, que han donado las equipaciones de las jugadoras.