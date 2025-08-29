El PP critica el uso partidista de la revista de las fiestas

El Partido Popular de Castuera ha criticado que el alcalde socialista de la localidad, Francisco Martos, haya aprovechado el saluda en la revista de las fiestas de la Virgen del Buensuceso para “arremeter contra la prensa” y hacer “propaganda gratuita” al PSOE.

Los populares, a través de una nota de prensa, consideran “deplorable” que el espacio destinado al regidor en la publicación, sufragada con aportaciones de empresas locales, se utilice para “menospreciar la libertad de prensa” y hacer un uso “partidista” de un medio que debería representar “el sentir de todos los vecinos”.

Ataques a los medios

El PP local sostiene que Martos dedicó las dos páginas de su saluda a “ataques a la prensa” y a “medias verdades sobre otras administraciones públicas”, en lugar de poner en valor los recursos turísticos de Castuera o felicitar a los ciudadanos por las fiestas patronales. Por ello, los populares cuestionan si los empresarios y autónomos que contribuyen económicamente a la edición están de acuerdo con que su dinero se destine a “fines partidistas” en vez de a la promoción del municipio.

El PP de Castuera concluye deseando unas felices Fiestas de la Virgen del Buensuceso a los vecinos y visitantes, animándolos a disfrutar de la tradición, la historia y la gastronomía local.