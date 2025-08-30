Muestra artística
El Museo Luis de Morales florece con la obra de Carmen de Matos en Badajoz
La joven artista pacense presenta hasta el 28 de septiembre ‘Bajo el agua hay tiempo y flores’, una exposición de 18 pinturas e instalaciones que invitan a la "vita contemplativa"
El Museo de la Ciudad ‘Luis de Morales’ acoge hasta el próximo 28 de septiembre ‘Bajo el agua hay tiempo y flores’, la nueva exposición de la joven artista pacense Carmen de Matos. La muestra explora el concepto «vita contemplativa» como la forma del acto de observar con atención el mundo que nos rodea.
Consta de 18 obras pictóricas elaboradas especialmente para esta exposición y dos instalaciones. Una acompañada por una performance donde dibuja al ritmo de la música, y otra elaborada en papel, que se compone de tres telas de lienzo que realizan la visión de mirar desde abajo hasta arriba de las nubes y obliga al espectador a mirar por «pequeñas ventanas» que le transportan a un paisaje.
En sus pinturas, el agua simboliza una dimensión paralela donde el tiempo transcurre más lento, invitando al espectador a reflexionar sobre la pausa, mientras que las flores representan la belleza, el cuidado y la dedicación a la acción de contemplar. Su crecimiento gradual refleja la paciencia y aquello que se desarrolla lentamente, y el acto de florecer se relaciona con el querer y sanar.
La muestra cuenta con un elemento central que es la descomposición de la propia exposición. «Con telas, luces y dibujos intento hacer que el propio espectador sea partícipe y sea otro elemento más en mi pintura», señala la autora.
Con esta exposición, Carmen de Matos propone observar la realidad tal y como se presenta, sin mediación, y recuperar el acto de admirar los detalles.
‘Bajo el agua y las flores’ estará abierta al público de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de miércoles a sábados también de 15.30 a 19.30 horas. Los sábados, domingos y festivos, el horario es por las mañanas de 10.00 a 14.00 horas.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús