El Museo Luis de Morales florece con la obra de Carmen de Matos en Badajoz

El Museo de la Ciudad ‘Luis de Morales’ acoge hasta el próximo 28 de septiembre ‘Bajo el agua hay tiempo y flores’, la nueva exposición de la joven artista pacense Carmen de Matos. La muestra explora el concepto «vita contemplativa» como la forma del acto de observar con atención el mundo que nos rodea.

Consta de 18 obras pictóricas elaboradas especialmente para esta exposición y dos instalaciones. Una acompañada por una performance donde dibuja al ritmo de la música, y otra elaborada en papel, que se compone de tres telas de lienzo que realizan la visión de mirar desde abajo hasta arriba de las nubes y obliga al espectador a mirar por «pequeñas ventanas» que le transportan a un paisaje.

En sus pinturas, el agua simboliza una dimensión paralela donde el tiempo transcurre más lento, invitando al espectador a reflexionar sobre la pausa, mientras que las flores representan la belleza, el cuidado y la dedicación a la acción de contemplar. Su crecimiento gradual refleja la paciencia y aquello que se desarrolla lentamente, y el acto de florecer se relaciona con el querer y sanar.

La muestra cuenta con un elemento central que es la descomposición de la propia exposición. «Con telas, luces y dibujos intento hacer que el propio espectador sea partícipe y sea otro elemento más en mi pintura», señala la autora.

Con esta exposición, Carmen de Matos propone observar la realidad tal y como se presenta, sin mediación, y recuperar el acto de admirar los detalles.

‘Bajo el agua y las flores’ estará abierta al público de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de miércoles a sábados también de 15.30 a 19.30 horas. Los sábados, domingos y festivos, el horario es por las mañanas de 10.00 a 14.00 horas.