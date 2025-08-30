Sucesos
Un nuevo incendio intencionado alerta a los vecinos de Las Vaguadas
El fuego tuvo lugar en el conocido 'parque de la tirolina' y afectó a 500 metros cuadrados de pasto
Nuevo susto en Las Vaguadas. Pasada la medianoche de este sábado, en torno a las doce, los bomberos recibieron el aviso de un incendio en el conocido 'parque de la tirolina'. El fuego, que fue intencionado, calcinó unos 500 metros.
Las llamas generaron expectación en el barrio, donde decenas de vecinos se acercaron a la zona y siguieron con preocupación la evolución del dispositivo hasta que quedó controlado.
Según testigos del suceso, dos jóvenes fueron los responsables del inicio de las llamas.
Aunque se trató de un fuego de pequeñas dimensiones, vuelve a reavivar la inquietud por la racha de incendios que sufre la capital pacense este verano. El 14 de agosto, los bomberos llegaron a encadenar 14 salidas en un solo día, con fuegos en Iveco, Las Crispitas, el semillero de empresas y varios solares. Las Vaguadas, además, ya había registrado varios episodios en semanas anteriores.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús