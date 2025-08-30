Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un nuevo incendio intencionado alerta a los vecinos de Las Vaguadas

El fuego tuvo lugar en el conocido 'parque de la tirolina' y afectó a 500 metros cuadrados de pasto

VIDEO | Un nuevo incendio intencionado alerta a los vecinos de Las Vaguadas

VIDEO | Un nuevo incendio intencionado alerta a los vecinos de Las Vaguadas

Cedido

Claudia Goyeneche

Claudia Goyeneche

Badajoz

Nuevo susto en Las Vaguadas. Pasada la medianoche de este sábado, en torno a las doce, los bomberos recibieron el aviso de un incendio en el conocido 'parque de la tirolina'. El fuego, que fue intencionado, calcinó unos 500 metros.

Las llamas generaron expectación en el barrio, donde decenas de vecinos se acercaron a la zona y siguieron con preocupación la evolución del dispositivo hasta que quedó controlado.

Según testigos del suceso, dos jóvenes fueron los responsables del inicio de las llamas.

Aunque se trató de un fuego de pequeñas dimensiones, vuelve a reavivar la inquietud por la racha de incendios que sufre la capital pacense este verano. El 14 de agosto, los bomberos llegaron a encadenar 14 salidas en un solo día, con fuegos en Iveco, Las Crispitas, el semillero de empresas y varios solares. Las Vaguadas, además, ya había registrado varios episodios en semanas anteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents