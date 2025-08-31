El ayuntamiento de Monesterio reparte 1.300 libros de feria entre los ciudadanos de la localidad

Ya está aquí el esperado libro de la Feria y Fiestas de Monesterio. Un año más, el ayuntamiento ha editado el tradicional Libro de Feria, en el que, además de las habituales colaboraciones de vecinos, asociaciones y colectivos y, la guía comercial a través la inserción publicitaria de empresas locales, se incluyen los saludas de la alcaldesa, Loli Vargas; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz, Raquel del Puerto y la concejala de Cultura, Manola Ferreira. Como es tradición, las páginas centrales se destinan a publicitar horarios y lugares de celebración de todas y cada una de las actividades que se desarrollarán entre los días 3, al 8 de septiembre.

En su texto, la alcaldesa destaca algunos aspectos de la gestión del equipo de gobierno local, como el “impulso” de políticas de empleo, “mejora de las infraestructuras y espacios públicos”, la “aprobación” del Plan General Municipal, la agenda cultural, deportiva y de ocio; el “progreso sostenible”, a través del sistema de recogida de basura puerta a puerta, o el “compromiso” con los proyectos sociales. Ahora, “nos encontramos en un momento ideal para nuestro desarrollo económico y social”, expresa la alcaldesa en su saluda.

Manola Ferreira pone el acento en la amplia agenda cultural que, a lo largo de todo el año se desarrolla, promovida, desde la casa de la cultura. “La cultura abre fronteras, abre la mente de todos los ciudadanos y por su puesto enriquece a todos los pueblos”, escribe Ferreira. La concejala agradece y reconoce, a los “verdaderos protagonistas de cuanto se realiza a lo largo del año”, que son, “la ciudadanía”.

Junta y Diputación con el Jamón de Monesterio

“Monesterio no es solo un enclave privilegiado en plena Vía de la Plata, a las puertas de Extremadura por el sur, o dando la bienvenida a quienes llegan desde Andalucía. Es también historia, cultura, gastronomía y esfuerzo”, relata la presidenta de la Junta en su artículo. María Guardiola pone en valor el Jamón de Monesterio: “Con dedicación, con respeto a lo bien hecho y a las tradiciones, habéis convertido este manjar en un símbolo de excelencia, reconocido dentro y fuera de España”.

“En estas Ferias y Fiestas volveremos a contar con una de las mayores citas a nivel gastronómico y económico de toda la región”, afirma la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz. Raquel del Puerto incide en que esta Fiesta de Interés Turístico Regional, “no es solo una forma de promocionar la calidad de este exquisito manjar, sino también la decidida apuesta de una localidad por la excelencia, el buen hacer de sus profesionales y nuestra dehesa como entorno inigualable para su producción”.

Encendido del alumbrado

Una breve descripción biográfica de la pregonera, la Trabajadora Social, Marisa Vázquez, abre una edición en la que se anuncia que, este año, el encendido el alumbrado, (miércoles, día 3, a las 22:00 horas), correrá a cargo del vecino, Antonio Pagador González, ‘Towi’, quien, tras sufrir un terrible accidente de tráfico, al día de hoy, “ha conseguido logros impensables”, como ejemplo de “superación, valentía y esperanza”.

Además, la revista también recoge el pregón que ofreció Adela Barbecho Durán en la inauguración de la pasada edición, así como el que pronunció Elena Barragán Cardoso durante la última Feria del Emigrante. Del mismo modo se incluyen los textos ganadores de los certámenes literarios; ‘Un invierno tan frío’, de José Agustín Blanco Redondo, ganador del XXXIX Certamen Literario de Relatos Villa de Monesterio y ‘Aunque sé que no estás’, de José Sánchez del Viejo, ganador del XIII Certamen de Poesía Antonio Román Díez.

Se han editado un total de 1.300 ejemplares que, los vecinos y vecinas están recogiendo en las dependencias de la casa de la cultura.