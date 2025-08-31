El escaparate de la artesanía llega a Villanueva

Villanueva de la Serena ha vivido un fin de semana distinto. El centro de la localidad, en esta ocasión se llenó de olor a barro cocido, de manos manchadas de pintura y de curiosos que se dejaron llevar por la magia de los oficios de toda la vida. La primera edición del Festival de los Oficios Artesanos reunió a decenas de vecinos y visitantes en un homenaje a esos hombres y mujeres que mantienen vivas técnicas que, a menudo, parecen olvidadas pero que forman parte de la identidad cultural.

Un universo de saberes

Desde las seis de la tarde y hasta bien entrada la madrugada, los stands desplegados ofrecieron un recorrido por un universo de saberes: corcho, cerámica, textil, vidrio, marroquinería o alfarería, entre otros. Y los más pequeños tuvieron la oportunidad de ensuciarse las manos y experimentar con materiales en talleres participativos que iban desde la creación de llaveros de lana hasta el arte de soplar vidrio o fabricar pendientes con textura.

Un artesano, presente en la muestra. / LCB

Uno de los momentos más esperados fue la máster class de Marta Gómez, centrada en el arte del drapeado sobre maniquí, que atrajo a un público curioso por descubrir cómo de un simple pliegue podía nacer una pieza de alta costura. Tampoco faltó la destreza del alfarero Florentino Martín, que hizo que muchos villanovenses se atrevieran a dar forma a su primera pieza de barro.

No fue solo un mercado, sino que fue también una experiencia. Familias enteras recorrían el circuito con bolsas de tela cargadas de recuerdos, mientras los artesanos, llegados de municipios como Mérida, San Vicente de Alcántara, Villafranca de los Barros, Don Benito o Cabeza del Buey, compartían anécdotas, técnicas y la ilusión de ver reconocido su trabajo.

Villanueva se convirtió así, durante un día, en un escaparate donde la artesanía dejó de ser algo que se guarda en vitrinas para pasar a estar en las manos de la gente. Y esa, quizás, sea la mejor conclusión, que los oficios tradicionales siguen teniendo futuro cuando se mezclan con curiosidad, aprendizaje y disfrute.