Fundación CB iniciará a finales de 2025 la construcción de apartamentos para jóvenes y personas con discapacidad en la calle San Juan

Nuevo paso en la recuperación del Casco Antiguo. Fundación CB arrancará a finales de año la segunda fase de las obras en el edificio de la calle San Juan número 7, donde se crearán 18 viviendas sociales para jóvenes y personas con discapacidad.

La intervención se encuentra ahora en la recta final de la primera fase, que ha servido para adecuar el sótano y la planta baja. Estos espacios se destinarán a uso interno de la fundación, con un almacén, talleres y una sala expositiva.

La segunda fase permitirá actuar sobre las dos plantas superiores, donde se distribuirán los apartamentos. La mitad estarán reservados para personas con discapacidad, con la opción de que Aspace Badajoz gestione su titularidad. El resto se ofrecerá a jóvenes, un colectivo especialmente afectado actualmente por las dificultades de acceso a la vivienda.

Los alquileres se situarán en torno a 300 euros mensuales, muy por debajo de los precios medios en la zona, que rondan los 600-650. Con ello, la fundación busca ofrecer alternativas asequibles y, al mismo tiempo, revitalizar el Casco Antiguo, uno de sus objetivos fundamentales.

El inmueble, de 1.300 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, fue durante años el local de ocio conocido como Motel 7. Cuando la fundación lo adquirió en 2024 anunció inicialmente la creación de 16 apartamentos, pero el proyecto definitivo ha elevado la cifra a 18. Los espacios inferiores se destinarán además al Centro de Documentación y de la Imagen de Extremadura, con el objetivo de conservar y difundir su amplio fondo gráfico.

Otros proyectos

No es el único proyecto que viene desarrollando la Fundación CB. En paralelo, la entidad avanza en la construcción de la residencia para personas con discapacidad en la calle Antonio Juez. El proyecto contempla 30 plazas y ofrecerá a sus usuarios un entorno adaptado, con atención profesional permanente. Según la fundación, el edificio no solo dará respuesta a una necesidad social evidente, sino que también supondrá un impulso para la economía pacense, con la creación de entre 30 y 40 puestos de trabajo directos.

El inmueble está diseñado con criterios de accesibilidad universal y con espacios que favorezcan la autonomía de sus residentes. La fundación insiste en que este centro no será únicamente un recurso asistencial, sino un lugar pensado para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida con la máxima normalidad y seguridad.

Sede en Encarnación

Otro de los proyectos que ya ha comenzado a coger forma es la nueva sede de Fundación CB en la calle Encarnación. Allí se levantará un edificio concebido como un espacio cultural y social abierto a toda la ciudadanía de Badajoz. Albergará salas polivalentes, zonas de encuentro y espacios para exposiciones, talleres y actividades formativas.

El objetivo es que se convierta en un punto de referencia cultural y social, capaz de atraer actividad al centro histórico y de consolidar a la fundación como un agente clave en la vida de la ciudad. Según la entidad, las obras están en marcha y avanzan conforme al calendario previsto.