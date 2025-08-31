El pacense Fernando Juez Pozo: "La geología te hace conectar con la tierra que pisas y el planeta en el que vives"

¿Qué se siente al conseguir un triple podio, con un oro incluido, en unas Olimpiadas internacionales?

Orgullo. Sobre todo, orgullo. Porque lleva un trabajo inmenso detrás. No solo mío, también de los que me rodean. Familia, profesores, compañeros... Todos. Un sueño cumplido.

¿Esperaba volver con tres medallas?

Llegué con la confianza de que iba a hacer un buen papel. Pero de ahí a volver a España con tres medallas en el cuello hay bastante diferencia. Para ser sincero, la que más me sorprendió fue el bronce, que era individual. El oro y la plata han sido en pruebas por equipo.

¿Por qué te aventuraste en esta competición? ¿No fue impedimento que se llevara a cabo en un lugar tan lejano como Ji´ning (China)?

Soy un gran apasionado de la geología y de las ciencias de la Tierra en general. Y también de conocer gente y disfrutar experiencias. Y las Olimpiadas engloban todo ello, por lo que me apunté de cabeza. La verdad que no fue impedimento. Tengo un C2 en inglés, por lo que he podido desenvolverme bien en las explicaciones y pruebas.

Para llegar a este campeonato internacional ha tenido que superar diversas pruebas. ¿Ha sido un duro camino?

En mi instituto me eligieron para participar en la prueba regional. Me preparé bien porque me gustaba mucho el tema y quedé primero, clasificando así para la nacional, que se celebró en Lleida. No fue duro porque yo iba sin expectativas y para aprender. Había gente preparadísima y yo he empezado este año. Sin embargo, saltó la sorpresa. Me salió un examen redondo y me convertí en el primer extremeño que consigue el primer puesto nacional, quedando el primero de los más de 4.000 estudiantes que se presentaron.

¿Las pruebas de geología son diferentes a las del resto de Olimpiadas?

Bastante. No sólo tienen su examen teórico, también una parte práctica donde debemos salir al campo y demostrar nuestros conocimientos. Al bronce que conseguí en China le tengo un poco de rabia por ese motivo. La parte práctica no me salió tan bien como debería. Debía reconocer rocas y elementos y luego hablar sobre sus procesos. Al llevar sólo un año, no he tenido muchas oportunidades de salir al campo y el tema de los procesos no lo llevaba bien del todo. Igual hubiese conseguido un mejor puesto con más preparación.

¿De dónde le viene esa pasión por la geología?

Todo viene a raíz de mi profesor Juan Pablo Pulido. He conocido la geología este curso gracias a él. A priori, todo el mundo piensa que es una ciencia sin mucha historia, pero sus explicaciones y estudiarla en detalle durante este año me han demostrado que no es así. Me gusta tanto por lo amplia que es. Te da una visión completa de lo que es la Tierra y de lo que la compone.

¿Qué significa para usted?

Pues para mí la geología es una oportunidad que se nos brinda para poder sentirte conectado con la tierra que pisas y el planeta en el que vives. También te da la oportunidad de comprender muchos problemas de los que ocurren hoy día. Yo he aprendido de la geología que la típica frase de «Nos estamos cargando el planeta» no es correcta. Más bien lo que estamos haciendo es alterar sus procesos. Y eso no se va a cargar el planeta, se va a cargar la vida que hay en él y a nosotros mismos. Las ciencias de la Tierra te abren los ojos en muchos ámbitos. Como puedes ver, la geología es mucho más que rocas y minerales.

¿Volverá a las Olimpiadas?

Creo que no volveré. Por regla, a las internacionales solo puedes ir una vez. Por lo que dejaré mi puesto en la nacional a compañeros y a apasionados de la ciencia para que disfruten de esta experiencia.

¿Qué espera del futuro?

No me gustaría dedicarme profesionalmente a la geología. Quiero ser médico. No obstante, creo que me haré divulgador de las ciencias de la Tierra para poder enseñar al mundo todo lo que estas abarcan.