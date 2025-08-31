Muere de un infarto el sacerdote de Esparragosa de Lares, Claudio Molina Olivares

Este domingo, 31 de agosto, ha fallecido el sacerdote Claudio Molina Olivares, a causa de un infarto, a los 68 años de edad. Era, desde hacía 19 años, párroco de Esparragosa de Lares y administrador parroquial de Sancti Spiritus durante los últimos 18 años.

Claudio Molina era natural de Villanueva de la Serena, cursó sus estudios en el Seminario de San Dámaso de Madrid y era miembro de la Congregación «Hijos de la Caridad». Fue ordenado sacerdote en 1988.

A la diócesis de Mérida-Badajoz llegó en 1990 para desempeñar su labor pastoral como vicario parroquial de la de Santa Engracia de Badajoz y párroco de San Francisco de Olivenza y San Rafael de Olivenza, durante 6 años.

En 1994 Claudio se incardinó definitivamente en la diócesis pacense. En 1996 fue nombrado párroco de Higuera de Vargas y Táliga, donde estuvo 10 años, hasta que en 2006 pasó a ser párroco de Esparragosa de Lares y en 2007, administrador parroquial de Sancti Spiritus.

El funeral se celebrará este lunes, 1 de septiembre, a las 11.30 horas, en la parroquia San Francisco, en Villanueva de la Serena. La capilla ardiente se encuentra en la sala 2 del Tanatorio Lolín, de la misma localidad.