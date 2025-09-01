Aitana Sánchez-Gijón o Canco Rodríguez se vuelcan con un festival solidario de Puebla de la Calzada (Badajoz)

La Asociación Diversity, dedicada a la integración de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), celebra el próximo sábado 20 de septiembre en Puebla de la Calzada (Badajoz) la segunda edición del Festival benéfico Diversity Rock, un evento que combina música, cultura y solidaridad en un ambiente festivo para toda la familia.

El festival contará con las actuaciones en directo de seis grupos de rock locales, que pondrán banda sonora a una jornada que se completa con otras actividades.

Así, el público podrá disfrutar de una "amplia" oferta cultural con talleres infantiles, zona de juegos con castillo hinchable, experiencia interactiva con cámara 360 y auriculares de cancelación de ruido para todas las personas con hipersensibilidad auditiva que lo precisen, de manera que se garantiza un festival inclusivo y accesible.

Los beneficios del evento se destinarán íntegramente a los programas de la Asociación Diversity, y se obtendrán a través de la barra solidaria con precios "populares", pensada para que todos los asistentes puedan colaborar de manera accesible.

Cartel del festival. / CEDIDA

El festival ya ha recibido el respaldo de reconocidas figuras del mundo de la interpretación como Aitana Sánchez-Gijón o Canco Rodríguez, quienes han mostrado públicamente su apoyo a esta iniciativa solidaria.

La organización ha destacado en nota de prensa que el Diversity Rock "no es solo un festival de música, sino una oportunidad para sensibilizar, visibilizar y fomentar la integración de personas con TEA, TDAH y TEL a través de la cultura y el ocio compartido".

"Con la ilusión de superar el éxito de la primera edición", ha concluido, Puebla de la Calzada se prepara para vivir una jornada "inolvidable" en la que la música, la solidaridad y la inclusión serán las protagonistas.