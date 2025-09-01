Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz

Una mujer de 43 años ha resultado herida este lunes al ser atropellada por un vehículo pickup, conducido por un hombre de 69 años.

El suceso ha tenido lugar en la calle Corte de Peleas esquina con la calle Almendralejo, sobre las 7.30 horas, cuando la víctima se encontraba cruzando un paso de peatones.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Badajoz que han tenido que sacar a la mujer de debajo del vehículo, donde había quedado atrapada. Una vez liberada y, según los datos aportados por el 112 Extremadura, la víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario.

Según el último parte médico, su estado es estable, presenta policontusiones, y permanece ingresada en la planta de Traumatología.