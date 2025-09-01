El Banco de Sangre regresará a Monesterio los días 29 y 30 de septiembre

Los donantes de Monesterio y de otras localidades de la comarca de Tentudía tienen una nueva cita con el Banco de Sangre. La entidad ha publicado el calendario de donaciones para el mes de septiembre, que incluye visitas a diferentes puntos de la región, entre ellos, 5 municipios de la mancomunidad de Tentudía.

En algunas localidades, el equipo del Banco de Sangre de Extremadura (BSE), permanecerá durante una única jornada, en otros, como el caso de Monesterio, los sanitarios encargados de realizar las extracciones, estarán dos días. Concretamente, el calendario recoge la visita del BSE a Monesterio durante los días 29 y 30 de septiembre. Como es costumbre, las donaciones se realizarán en la sala de conferencias de la casa de la cultura en horario de 17:30, a 21:30 horas.

La primera parada está programada en la localidad de Montemolín. Los donantes están convocados para este martes, 2 de septiembre, en el albergue, en horario de 18:30 a 22:00 horas. El jueves, día 4, el BSE recalará en Cabeza la Vaca. Allí, las donaciones tendrán lugar en el Salón de Actos de la Plaza de Abastos en el mismo horario.

Los donantes de Bienvenida están convocados para el jueves, 25 de agosto, en el Consultorio Médico de la localidad. El horario previsto será de 18:00 a 22:00 horas. Con el mismo horario, el Banco de Sangre de Extremadura recalará el lunes, 29 de septiembre, en el Consultorio Médico de Bodonal de la Sierra. La última población del territorio de Tentudía en la que sus habitantes pueden acercarse a donar sangre es, Segura de León. Las donaciones serán el martes, día 30, en el Salón Bajos del Cine, en horario de 17:30 a 21:30 horas.

Requisitos

Según se informa desde la entidad, puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos. El BSE explica que “hay situaciones que contraindican la donación”, ya que podría causar perjuicios al donante, “como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes”.

Tampoco pueden donar “las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que estén tomando determinados fármacos, entre otros”.

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la Comunidad Autónoma. La sangre incide la entidad, “es un recurso imprescindible en la asistencia sanitaria y la única forma de obtenerla es a través de las donaciones”.

Además de en los puntos móviles, se puede donar en todos los hospitales de la región y en el propio Banco de Sangre, ubicado en Mérida, a los que se puede acudir sin cita previa, de lunes a viernes, en horario de mañana.