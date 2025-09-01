David Civera, Sanguijuelas del Guadiana y Alejo Stivel, en las Fiestas del Corcho de San Vicente de Alcántara

David Civera, Sanguijuelas del Guadiana, Cantores de Híspalis y Alejo Stivel protagonizan las Fiestas del Corcho 2025 de San Vicente de Alcántara (Badajoz).

El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara ha desvelado la programación musical de la Feria de San Miguel 2025, las Fiestas del Corcho, que arrancarán el jueves 25 de septiembre y que se extenderán hasta el domingo 28.

Las fiestas se inaugurarán con un viaje directo a los años 2000. El jueves 25 de septiembre, el Pabellón Multiusos recibirá a David Civera. El cantante que hizo bailar a todo un país con éxitos como "Dile que la quiero" y "Que la detengan" promete un espectáculo lleno de energía y recuerdos.

El viernes 26 el escenario será para la banda revelación de la escena extremeña: Sanguijuelas del Guadiana. Esta formación nacida en la Siberia Extremeña demostrará por qué ha conquistado los festivales nacionales.

Con su fusión de lo rural y lo contemporáneo, prometen un directo potente y bailable, reflejo de una nueva generación de músicos que pisa fuerte. Un concierto imperdible para quienes buscan la vanguardia musical.

El fin de semana se llenará de arte y raíces con una leyenda de la música andaluza. El sábado 27 Cantores de Híspalis harán vibrar el Pabellón Multiusos con su espectáculo. Con más de 45 años de trayectoria, la formación es responsable de himnos populares como "A bailar, a bailar" y "Que no nos falte de ná". Una noche para bailar sevillanas y disfrutar de la historia viva de la cultura andaluza.

El cierre de las Fiestas del Corcho 2025 será con un icono del rock en español.

El domingo 28 Alejo Stivel, la inconfundible voz de Tequila, subirá al escenario para ofrecer un concierto lleno de grandes éxitos. "Salta" y "Rock and roll en la plaza del pueblo" sonarán en San Vicente de Alcántara para poner el broche final a la feria.

La entrada a todos los conciertos es gratuita.