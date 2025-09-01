Cultura
David Civera, Sanguijuelas del Guadiana y Alejo Stivel, en las Fiestas del Corcho de San Vicente de Alcántara
La entrada a todos los conciertos es gratuita
David Civera, Sanguijuelas del Guadiana, Cantores de Híspalis y Alejo Stivel protagonizan las Fiestas del Corcho 2025 de San Vicente de Alcántara (Badajoz).
El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara ha desvelado la programación musical de la Feria de San Miguel 2025, las Fiestas del Corcho, que arrancarán el jueves 25 de septiembre y que se extenderán hasta el domingo 28.
Las fiestas se inaugurarán con un viaje directo a los años 2000. El jueves 25 de septiembre, el Pabellón Multiusos recibirá a David Civera. El cantante que hizo bailar a todo un país con éxitos como "Dile que la quiero" y "Que la detengan" promete un espectáculo lleno de energía y recuerdos.
El viernes 26 el escenario será para la banda revelación de la escena extremeña: Sanguijuelas del Guadiana. Esta formación nacida en la Siberia Extremeña demostrará por qué ha conquistado los festivales nacionales.
Con su fusión de lo rural y lo contemporáneo, prometen un directo potente y bailable, reflejo de una nueva generación de músicos que pisa fuerte. Un concierto imperdible para quienes buscan la vanguardia musical.
El fin de semana se llenará de arte y raíces con una leyenda de la música andaluza. El sábado 27 Cantores de Híspalis harán vibrar el Pabellón Multiusos con su espectáculo. Con más de 45 años de trayectoria, la formación es responsable de himnos populares como "A bailar, a bailar" y "Que no nos falte de ná". Una noche para bailar sevillanas y disfrutar de la historia viva de la cultura andaluza.
El cierre de las Fiestas del Corcho 2025 será con un icono del rock en español.
El domingo 28 Alejo Stivel, la inconfundible voz de Tequila, subirá al escenario para ofrecer un concierto lleno de grandes éxitos. "Salta" y "Rock and roll en la plaza del pueblo" sonarán en San Vicente de Alcántara para poner el broche final a la feria.
La entrada a todos los conciertos es gratuita.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús