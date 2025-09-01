La denuncia de una madre pacense: "Mi hijo de 17 años necesita seguir en Apnaba"

«Mi hijo de 17 años necesita seguir en APNABA». Este es el grito de ayuda de Paqui Bernal, vecina de Badajoz y madre de Iván Corchero, un joven de 17 años con autismo. Hasta hace unas semanas acudía a la Asociación de Personas con Autismo de Badajoz (APNABA), donde recibía el servicio de habilitación funcional: dos sesiones con psicólogo y dos con pedagoga cada semana. Para Iván era su rutina. Para su madre, su única garantía de que su hijo «avanzaba» y no se quedaba atrás.

Iván necesita esas terapias. Su madre cuenta que no se trata solo de «ocupar unas horas». Se trata de «aprender a comunicarse, de reforzar su autonomía y de mantener hábitos que le permiten relacionarse con su entorno». «Allí estaba bien, estaba atendido y progresaba. En casa no tengo cómo darle lo mismo. No puedo sustituir lo que hacía en APNABA», cuenta Paqui.

La familia atraviesa además un momento delicado. Paqui tiene trabajo, pero sabe que pronto lo perderá. Su contrato se termina en breve y no hay perspectiva de continuidad. Su marido, por su parte, está de baja laboral. Esto deja a la familia en una situación muy vulnerable. La asistencia de Iván a APNABA no solo era fundamental para él, también era un respiro para el hogar. «Mientras mi hijo estaba allí yo podía estar tranquila: él tenía sus terapias y yo podía trabajar. Ahora, con mi marido de baja y el trabajo a punto de acabárseme, no sé cómo vamos a salir adelante», lamenta.

Cuando el SEPAD comunicó que Iván dejaba de recibir habilitación funcional, Paqui sintió que le quitaban el suelo bajo los pies. «Se lo han retirado de golpe. No piensan en lo que significa para él ni para nosotros. Con 17 años ya lo dejan fuera. ¿Qué va a ser de él cuando cumpla 18?», se pregunta con angustia.

La decisión del SEPAD

Desde el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) confirman a este medio que Iván fue beneficiario del servicio de habilitación funcional. Sin embargo, explican que la decisión de que el joven finalizara se tomó tras la última valoración realizada por sus profesionales. «Los informes determinaron el fin de este servicio», señalan.

El organismo recuerda que la familia cuenta con una Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y que puede solicitar una revisión del Programa Individual de Atención para conocer qué otros recursos de la Ley de Dependencia pueden serle asignados en función de su situación.

La postura de APNABA

En medio de la polémica, APNABA aclara que no tiene capacidad para aceptar o rechazar usuarios. Todas las derivaciones dependen del SEPAD. «Nosotros solo atendemos a los usuarios que se nos derivan. Si el SEPAD decide finalizar un tratamiento, lo acatamos», aseguran desde la entidad.

La asociación reconoce, además, que está trabajando al límite de su capacidad. En habilitación funcional existe lista de espera y algunos servicios están saturados. La dirección espera que la apertura del nuevo edificio de la asociación, en construcción, permita ampliar plazas y aliviar la presión actual.

Una madre que no se rinde

Paqui no acepta que su hijo se quede sin atención. Insiste en que Iván necesita seguir en APNABA y que la retirada del servicio supone un retroceso. «Todo eso se pierde ahora. Es como si lo dejaran de lado cuando más lo necesita», denuncia.

Paqui Bernal reclama que se escuche la realidad de las familias y que se garanticen apoyos estables. «No puedo permitir que mi hijo se quede en casa sin nada. Necesita estos recursos y necesita que no lo dejen atrás. La ayuda la necesita con 17, con 10 y con 25 años», concluye.