En la entrada de la avenida Ricardo Carapeto
Un herido en un accidente entre un coche y un vehículo de movilidad reducida en Badajoz
El conductor del scooter eléctrico ha tenido que ser trasladado al hospital
Segundo susto de este lunes en el barrio de San Roque. Un hombre ha resultado herido tras un accidente de tráfico. El suceso ha ocurrido sobre las 17.45 horas en el puente de San Roque, a la entrada de la avenida Ricardo Carapeto.
En el siniestro se han visto implicados un turismo y un scooter eléctrico de cuatro ruedas (vehículo de movilidad reducida). El conductor de este último ha tenido que ser atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital por los servicios de emergencias.
Hasta el punto del accidente han acudido varias patrullas de la Policía Local, que regularon la circulación y se hicieron cargo del atestado. También intervinieron los bomberos, que utilizaron sepiolita para limpiar la calzada tras el derrame de aceite producido por la colisión.
El vehículo de movilidad reducida ha sido retirado por una grúa municipal mientras se restablecía la normalidad en el tráfico, que sufrió algunas retenciones debido al despliegue de medios.
