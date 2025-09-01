Monesterio suspende sus fuegos artificiales por el elevado riesgo de incendio

El ayuntamiento de Monesterio ha decidido “suspender” los fuegos artificiales con los que tradicionalmente se clausura la programación de la Feria y Fiestas de Septiembre, ante el “elevado riesgo de incendio” que actualmente existe en la mayor parte de la región.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, tras mantener una reunión con el equipo de gobierno en la mañana de este lunes, 1 de septiembre. Inicialmente, en una entrevista en la emisora municipal, Radio Monesterio, la alcaldesa anunció la “posibilidad” de suspender el espectáculo pirotécnico previsto para la medianoche del domingo, 7 de septiembre. “Lo más seguro es que esta actividad quede suspendida”, afirmaba la alcaldesa. Posteriormente, sobre el mediodía, se ratificaba esta decisión, con lo que la de 2025, será una feria sin fuegos artificiales en Monesterio.

“No nos podemos permitir que el fin de fiestas se pueda convertir en una desgracia natural”, explica Loli Vargas. La situación de peligro extremo por incendios se prolongará a lo largo de toda la semana. A ello, tenemos que añadir, que “el ayuntamiento, a excepción de su Agrupación de Bomberos Voluntarios, no dispone de un amplio dispositivo para la intervención inmediata”, en caso de que alguna chispa pudiera prender en las zonas de pasto, próximas al Estadio Municipal de Fútbol, que es el recinto desde el que se lanza la pirotecnia.

Aunque se trata de un recinto amplio y cerrado, el punto de lanzamiento, forma parte de una zona de influencia forestal, con lo que, para evitar cualquier tipo de incidente que pudiera conducir al inicio de un incendio, se ha decidido “cancelar este evento”.

Peligro alto

A pesar de que las temperaturas están bajando, durante los próximos días no se esperan lluvias. En este contexto el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura vuelve a incidir en que, con estas circunstancias, “el combustible sigue estando altamente disponible y el riesgo de incendios forestales se mantiene en valores altos en la mayor parte de la región”.

Ante esta situación, la administración regional sigue “recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios”, como podría ser la quema de los tradicionales fuegos artificiales, que, aunque ya aparecían anunciados en la programación oficial de los festejos de septiembre, finalmente, han sido suspendidos.