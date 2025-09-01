Montijo busca al ganador de un 'Sueldazo' de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Montijo (Badajoz) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo del pasado sábado, 30 de agosto.

El vendedor de la ONCE, Francisco Mata Sáez, ha sido quien ha llevado la suerte a Montijo, localidad donde realiza su labor de venta desde hace más de 10 años.

El número premiado ha sido el 37208, serie 005, informa en nota de prensa la ONCE.

Se trata del segundo 'Sueldazo' que reparte la ONCE en un mes en Extremadura, ya que el sábado 2 de agosto dejó otro premio igual en Hervás. El número premiado fue el 25736 serie 046.

El vendedor de la ONCE, Raúl Ácaro Castillo, fue quien ha llevado la suerte a este municipio, donde realiza su labor de venta desde hace solo unos meses. Tiene su punto de venta en la avenida Piñuelas de la localidad del Valle del Ambroz.