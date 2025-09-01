Loterías y apuestas
Montijo busca al ganador de un 'Sueldazo' de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años
Francisco Mata, el vendedor que ha repartido la suerte, lleva más de 10 años trabajando en esta localidad pacense
El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Montijo (Badajoz) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo del pasado sábado, 30 de agosto.
El vendedor de la ONCE, Francisco Mata Sáez, ha sido quien ha llevado la suerte a Montijo, localidad donde realiza su labor de venta desde hace más de 10 años.
El número premiado ha sido el 37208, serie 005, informa en nota de prensa la ONCE.
Se trata del segundo 'Sueldazo' que reparte la ONCE en un mes en Extremadura, ya que el sábado 2 de agosto dejó otro premio igual en Hervás. El número premiado fue el 25736 serie 046.
El vendedor de la ONCE, Raúl Ácaro Castillo, fue quien ha llevado la suerte a este municipio, donde realiza su labor de venta desde hace solo unos meses. Tiene su punto de venta en la avenida Piñuelas de la localidad del Valle del Ambroz.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús