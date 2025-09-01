Piden que no entren en prisión tres condenados por introducir cocaína valorada en 400.000 euros en Badajoz

Las defensas de tres condenados por introducir cocaína valorada en 400.000 euros en Badajoz han solicitado que no entren en prisión alegando su toxicomanía de larga duración, de la que se encuentran en tratamiento. Se trata de dos varones y una mujer a quienes la Audiencia Provincial impuso penas de cárcel de entre 2 y 4 años y medio por un delito de tráfico de drogas, tras un acuerdo entre las partes.

Como ya informó este diario, el tribunal Badajoz dictó sentencia de conformidad el pasado 10 de junio y, por lo tanto, es firme. La fiscalía pedía inicialmente 9 años de cárcel para cada uno de ellos, pena que se rebajó considerablemente al aplicarles la atenuante muy cualificada de drogadicción.

Los abogados de la defensa, Fernando Cumbres y Alfredo Pereira, están a la espera de que sean remitidos los informes de los forenses, que han reconocido a sus representados el pasado mes de agosto, para que el tribunal resuelva sobre la petición de suspensión de la pena de prisión.

La sentencia señala, como ya recogió este medio, que los tres condenados, puestos de común acuerdo, formaban parte de un grupo dedicado a la introducción y distribución de droga en la ciudad y su entorno desde finales de 2021.

El 8 de noviembre de 2022, cuando regresaban de Madrid de adquirir sustancias estupefacientes, uno de los varones y la mujer fueron localizados por la Policía Nacional y emprendieron la huida a toda velocidad. Cada uno de ellos circulaba en un coche para darse cobertura.

Los dos fueron detenidos tras una persecución, en la que ella llegó a golpear un vehículo policial en su intento de escaparse y que terminó en Cerro Gordo, donde fue arrestada después de tratar de huir a pie. En esta barriada se detuvo también al otro varón.

Durante su huida, la condenada arrojó por la ventanilla una bolsa de papel con dos paquetes, que posteriormente se comprobó que contenía casi dos kilos de cocaína.

El otro acusado que presuntamente le daba cobertura fue arrestado entre Villafranco del Guadiana y el tercero, en Cerro Gordo.