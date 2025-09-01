Estas son las calles de Badajoz que se cortarán al tráfico por la Noche en Blanco

Badajoz se prepara para la celebración de uno de los eventos culturales con más participación ciudadana de la ciudad, la Noche en Blanco. La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz tiene todo dispuesto para que la capital pacense se convierta un año más en un gran escaparate de las artes. Pero no son los únicos detalles que se perfilan, también se coordinan todos los aspectos relacionados con la seguridad.

En la mañana de este lunes, el salón de plenos del ayuntamiento ha acogido la Junta Local de Seguridad en la que han participado representantes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de Protección Civil y técnicos municipales implicados. Del mismo modo, también han participado en ella el alcalde, Ignacio Gragera; la subdelegada del Gobierno en Extremadura, María Isabel Cortés y varios concejales, entre ellos José Antonio Casablanca, responsable de la concejalía de Cultura.

Limitación de tráfico

Este último edil ha informado de los acuerdos adoptados y todos los aspectos que logísticamente afectan a los ciudadanos. Entre otros, las calles que se cortarán al tráfico o las limitaciones de estacionamiento los días previos al sábado. Las vías por las que no se podrá transitar en vehículos son: Castillo, Campillo, Alonso de Celada, Manuel Fernández Mejías y San Blas. La interrupción del tráfico rodado será desde el jueves 4 a las 8.00 horas. Las plazas de España y la de la Soledad se suman a esta lista de espacios limitados. De este modo, el acceso a la plaza de España por la calle López Prudencio se cortará el viernes a las 15.00, ya que la inauguración se desarrollará en este espacio.

Los vehículos autorizados podrán acceder a las distintas vías y plazas hasta las 15.00 horas del mismo 6 de septiembre, día en que se celebra la Noche en Blanco. Ese mismo día se cerrará al tráfico la calle Suárez de Figueroa.

Para mejorar la movilidad de los pacenses que acudan a las diversas actividades, Casablanca ha informado que la calle San Pedro de Alcántara estará completamente reparada, vía cuya calzada está levantada por la reparación de una tubería. Además, ha recordado que las vallas seguirán presentes en la plaza de San José al continuar en obras.

El paseo de San Francisco, otro de los espacios más transitados esa noche especial, estará abierto al tráfico. Al menos es la previsión que tienen inicialmente, pero no se descarta cerrarlo dependiendo de la congregación de público. "Si en algún momento por afluencia o por problemas la Policía Local lo ve oportuno" lo cerrarán con vallas, ha explicado el concejal.

Además, en el aparcamiento de la Alcazaba no se permitirá estacionar desde el jueves 4 a las 8.00 de la mañana. Al respecto de los aparcamientos, el edil ha señalado que el acceso al de la plaza de Santa María se realizará por la calle Concepción Arenal.

24% más de agentes

En la Junta Local de Seguridad también han determinado cómo será el despliegue de efectivos de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad. "Va a haber 48 servicios de Policía Local, 39 de Policía Nacional y cuatro patrullas de tarde y otras cuatro de noche de Guardia Civil", ha detallado José Antonio Casablanca. Una cifra superior a la que se movilizó en la edición de 2024. Si este año son 103 agentes, hace un año se activaron 83, lo que supone un incremento de un 24%.

Además, habrá un turno de guardia de Bomberos, 10 voluntarios de Protección Civil ubicados en San Atón y 12 miembros de Cruz Roja Extremadura. A estos profesionales se suman los 57 vigilantes de seguridad que contratará el ayuntamiento para controlar el acceso de todos los edificios municipales que se abrirán para la ocasión.

Los restaurantes y bares del Casco Antiguo contarán con un horario ampliado tras la aprobación de la Junta de Extremadura y podrán cerrar a las 3 de la madrugada, hora estimada en la que finalizarán las actividades especiales. Aunque el concejal ha apuntado que no podrán instalarse ni barras ni altavoces en el exterior más allá de los que se utilicen para la realización de la programación cultural.

Desde el consistorio esperan que se vuelva a repetir la cifra de participantes de años anteriores, en torno a las 100.000 personas.