El turismo extranjero crece un 21 % respecto al verano pasado en Badajoz

Badajoz atrae cada vez más visitantes extranjeros. Solo en los dos primeros meses del verano los hoteles de la ciudad sumaron más de 16.000 pernoctaciones internacionales, un 21 % más que en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística. El repunte se concentró en el arranque de la temporada, con casi 10.000 estancias, mientras que el mes siguiente se mantuvo en niveles similares al año pasado. Los datos sitúan a la capital pacense en uno de sus mejores comienzos estivales y por encima de la media regional en crecimiento de viajeros foráneos.

La diferencia se vio sobre todo en junio: los viajeros internacionales pasaron de menos de seis mil pernoctaciones en 2024 a más de diez mil este año. Ese salto, de casi un 70 %, explica gran parte del crecimiento total. Julio, en cambio, se mantuvo más estable, con algo más de seis mil estancias frente a las siete mil y medio del verano pasado.

Argentinos, portugueses, italianos o británicos son algunos de los huéspedes que este verano se han alojado en el hotel Las Tres Campanas. Aunque la mayoría de clientes siguen siendo nacionales, la presencia internacional se ha hecho notar con más claridad que en 2024. Claudia Río, del hotel, recuerda que entonces apenas llevaban unos meses abiertos y julio resultó flojo: «abrimos en abril y estábamos todavía dándonos a conocer por entonces», cuenta.

Este verano, sin embargo, la historia ha sido distinta. «Tanto junio como julio han sido bastante productivos», señala, destacando que muchas reservas han llegado con bastante antelación y que la ocupación se ha mantenido estable. Reconoce, eso sí, que desde mediados de agosto la actividad bajó el ritmo, con más clientes de paso y estancias más cortas.

Monumentos

El dinamismo también se ha reflejado en el patrimonio de la ciudad. Entre el 1 de junio y el 10 de agosto, los monumentos de Badajoz recibieron más de 8.300 visitantes, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior. Uno de cada cinco procedía del extranjero, con Portugal a la cabeza, seguido de América, Reino Unido, Alemania y Francia. En clave nacional, ha crecido la presencia de turistas canarios, favorecida por la conexión aérea con Gran Canaria, lo que sitúa a las islas como la cuarta comunidad de origen. La Galera fue el monumento más visitado, seguida por la torre de Espantaperros y la Puerta de Palmas.

Turismo nacional al alza

El turismo interior también ha dejado cifras positivas en Badajoz. Entre junio y julio de este año se registraron 44.767 pernoctaciones de residentes en España, un 3,8 % más que en 2024. La subida es más moderada que la de los extranjeros, pero confirma que el mercado nacional sigue siendo el que sostiene el grueso de la ocupación hotelera en la ciudad. En este caso, las mejores cifras se registraron en julio, cuando se superaron las 24.000 estancias frente a las poco más de 20.000 del año pasado.

Para el ayuntamiento, los datos confirman que la ciudad se consolida como destino. El concejal de Turismo, Rubén Galea, considera que el incremento de visitantes internacionales «muestra que Badajoz está ganando espacio como destino urbano en el suroeste peninsular».

Galea asegura que estos resultados se dan, en gran parte, a que el consistorio ha intensificado en los últimos meses la promoción de la ciudad en Portugal, Francia y otros mercados cercanos.

El concejal añade que la estrategia municipal también pasa por fortalecer la agenda cultural y deportiva. En su opinión, ofrecer eventos durante todo el año es una forma de evitar la estacionalidad y de que la ciudad «no dependa solo de los meses fuertes del verano». Galea recuerda que la capital pacense ya ha notado el tirón de citas como el Stone & Music o el festival de flamenco, y apunta a que en otoño habrá nuevas iniciativas para dar continuidad a la temporada.

El concejal insiste en que el reto es lograr que quienes llegan al destino alarguen su estancia. Por eso, además de la promoción exterior, desde el ayuntamiento trabajan en mejorar la oferta pacense, desde visitas guiadas a la Alcazaba hasta rutas gastronómicas y experiencias en la provincia. Como resume el propio Galea: «Queremos que el turista tenga motivos para quedarse un día más y que, cuando vuelva, encuentre siempre algo distinto que descubrir».

El edil de Turismo se muestra convencido de que el tirón internacional no ha tocado techo. Explica que las campañas en Portugal y en mercados europeos «empezarán a dar frutos en los próximos meses» y que el objetivo es superar las cifras de este verano en la recta final del año.

El sector hotelero confía en que el buen arranque del verano sea solo el principio y que Badajoz logre mantener el pulso turístico en los próximos meses.