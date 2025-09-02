Abraham Mateo actúa gratis a un paso de Badajoz: ¿Dónde y cuándo?

Parecía un bulo, pero es totalmente real. El cantante Abraham Mateo actuará de manera gratuita a un paso de Badajoz.

La feria de San Mateo, en la vecina Elvas, trae cada año un carrusel de conciertos a las calles de la localidad. Este año se celebra entre el día 19 y el 28 de septiembre, y el parque da Piedade será el lugar elegido para instalar el escenario de los recitales principales.

El programa cultural comienza con Sara Correia, artista de gran fama en Portugal que está revolucionando el mundo del fado. Ella cantará el viernes, 19 de septiembre.

El guiño a España llega de la mano del cantante Abraham Mateo, que hará parada en la localidad vecina el día 25 de septiembre, jueves.

Como en el resto de actuaciones y espectáculos de esta feria, la entrada es gratuita. Dada la fama del cantante y la cercanía de Elvas, se prevé una gran afluencia de público extremeño, especialmente pacense.

Gira internacional

El cantante acumula más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales y plataformas digitales. Es todo un fenómeno entre la juventud de habla hispana.

En la gira que está llevando a cabo, con la que está recorriendo España, Portugal y Latinoamérica, cuelga el cartel de 'no hay entradas' en todas las actuaciones. 'Maniaca', 'Clavaíto' o 'Loco enamorado' son algunos de los temas que sonarán en el escenario.