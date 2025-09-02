Las atracciones de la feria de Monesterio tendrán una hora sin ruido: horario inclusivo de 21 a 22 horas

La Feria de Monesterio, que se inaugura oficialmente este miércoles, 3 de septiembre y se desarrollarán hasta el lunes, día 8, se presentan con ciertas novedades con respecto a las atracciones infantiles. Según ha detallado la alcaldesa, Loli Vargas, tras una reunión mantenida con los feriantes, se ha acordado que, durante todos los días de feria, entre las 21:00 y las 22:00 horas, “todas las atracciones apaguen la música”, con la intención de ofrecer “una hora sin ruido”, para favorecer así, “el acceso a todas las personas con autismo o hipersensibilidad auditiva y visual, pero también, a familias con bebés o a ancianos”.

La iniciativa, además de propiciar que “todos los ciudadanos puedan disfrutar” de la feria, también pretende “sensibilizar” a la población sobre este tipo de trastornos, “promoviendo unas fiestas mucho más accesibles e inclusivas”, ha manifestado Loli Vargas.

La restricción del sonido y el ruido de las atracciones favorecen la tranquilidad de las personas que sufren hipersensibilidad a los estímulos del entorno permitiendo la “inclusión y el disfrute” de toda la ciudadanía, con lo que el tradicional sonido que caracteriza la celebración de este tipo de fiestas, este año se verá suspendido y silenciará el recinto ferial durante 60 minutos, cada noche.

Día del niño

Del mismo modo, el día 8 de septiembre, Día de Extremadura, pese a que la programación no incluía ningún tipo de actividad en el recinto ferial, (únicamente se habían programado los actos religiosos con motivo del día de la Patrona, la Virgen de Tentudía), “a petición de los feriantes”, las atracciones permanecerán abiertas en los horarios habituales de feria.

Según a adelantado la alcaldesa, en esta jornada, “los feriantes celebrarán el Día del Niño”, con lo que, “se ofrecerán descuentos”, que permitirán a las familias aprovechar esta jornada para acceder a las atracciones “con precios especiales”, con el consiguiente ahorro para sus bolsillos y una magnífica oportunidad de diversión para los más pequeños.

Ambas medidas se han tomado “de acuerdo con los feriantes”, expresa, Loli Vargas, con lo que, por un lado, se dará visibilidad y se favorecerá una feria menos excluyente y por otro, se recupera una vieja tradición en la que, una vez finalizada la feria, las atracciones que se quedaban en el recinto ferial durante algunos días más, ofrecían a niños y niñas, precios especiales.