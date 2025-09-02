Está en prisión provisional desde el 21 de agosto
Deniegan la puesta en libertad del detenido por el fuego del puente Real de Badajoz
Ha recurrido ante la Audiencia Provincial y está a la espera de la resolución
EFE
El varón de 33 años detenido como presunto autor de un incendio en el entorno del Puente Real de Badajoz permanece en prisión provisional desde el pasado 21 de agosto, ya que se está a la espera de avances en la investigación judicial.
Su abogado, Carlos Espada, ha explicado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz desestimó la pasada semana el recurso de reforma presentado por el que se solicitaba que finalizase la prisión provisional sin fianza, al entender que no había motivos para esta situación. Por ello, está pendiente ahora de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado.
También se está a la espera de conocer el juzgado de instrucción al que corresponde la investigación, lo que se determinará en breve.
Se investiga si esta persona provocó este incendio voluntariamente, ya que alegó en su declaración que arrojó una colilla mientras bajó a la zona a orinar, sin intencionalidad alguna, y también si está relacionado también con los fuegos que se han producido durante el verano en distintas zonas del perímetro de la ciudad.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús