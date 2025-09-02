Deniegan la puesta en libertad del detenido por el fuego del puente Real de Badajoz

El varón de 33 años detenido como presunto autor de un incendio en el entorno del Puente Real de Badajoz permanece en prisión provisional desde el pasado 21 de agosto, ya que se está a la espera de avances en la investigación judicial.

Su abogado, Carlos Espada, ha explicado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz desestimó la pasada semana el recurso de reforma presentado por el que se solicitaba que finalizase la prisión provisional sin fianza, al entender que no había motivos para esta situación. Por ello, está pendiente ahora de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado.

También se está a la espera de conocer el juzgado de instrucción al que corresponde la investigación, lo que se determinará en breve.

Se investiga si esta persona provocó este incendio voluntariamente, ya que alegó en su declaración que arrojó una colilla mientras bajó a la zona a orinar, sin intencionalidad alguna, y también si está relacionado también con los fuegos que se han producido durante el verano en distintas zonas del perímetro de la ciudad.