El Día de la Comarca de Tentudía se celebrará el 11 de octubre en Fuente de Cantos

Fuente de Cantos será la localidad que acoja la celebración del 46º Día de la Mancomunidad y la Comarca de Tentudía. La cita está programada para el sábado, día 11 de octubre y, como principal novedad, esta edición pretende ofrecer un mercado de productos artesanos.

Felicidad Hernández Sánchez, presidenta de la mancomunidad adelanta que, la cita mantendrá algunas de sus actividades más singulares como son, el concurso de pintura al aire libre, las degustaciones gastronómicas, el folclore regional o el reconocimiento a la abuela y al abuelo de la comarca. Además, este año, el recinto urbano de Fuente de Cantos elegido para la celebración de la fiesta de la comarca, contará con un mercado artesanal.

Invitación

A lo largo de estas semanas previas a la celebración, la mancomunidad “está contactando” con todos los productores y artesanos locales de los municipios que conforman el territorio de Tentudía, con la intención de que “participen” en este “escaparate comarcal”. Se buscan, “empresas, creadores y marcas que quieran ser parte de esta experiencia”, explica la presidenta. Los interesados pueden inscribirse hasta el día 2 de octubre a través del correo electrónico, turismo@mancomunidaddetentudia.com

Podrán participar exponiendo y poniendo a la venta sus productos quienes se dediquen, a la elaboración de productos artesanales, alimentos y bebidas locales, cosmética natural, arte y diseño, moda sostenible, decoración, plantas, etc. Los participantes dispondrán de un espacio gratuito para la exposición y venta de sus productos y contarán con la difusión de sus empresas en redes y medios locales.

Con esta actividad, sostiene la presidenta, se pretende dar “continuidad” a la actividad del ‘Ecomercado’, promovido por la Diputación Provincial de Badajoz que, en la edición del año pasado se celebró, coincidiendo con el Día de Tentudía, en la localidad de Calera de León. En aquella ocasión, la fiesta contó con decenas de stands de productores del territorio, cocina en vivo, talleres creativos y talleres de reciclaje.

“Entendemos que es muy necesaria la presencia de nuestros productores y artesanos”, expresa, Felicidad Hernández. Se les ofrece, “la posibilidad de exponer sus productos, de manera totalmente gratuita y así, promocionar sus empresas”. En este contexto, la presidenta lanza un mensaje de colaboración a todos los interesados, para que formen parte de esta iniciativa que “impulsa el talento local y fortalece la economía comunitaria”.