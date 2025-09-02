La Policía Nacional interviene en una pelea entre cuatro personas en San Roque

La Policía Nacional de Badajoz ha tenido que intervenir este martes por la mañana en una pelea entre cuatro personas en la calle Vistahermosa, en la barriada pacense de San Roque.

La trifulca, en la que han participado tres hombres y una mujer, se ha debido presuntamente a desavenencias por el alquiler.

Al parecer, la discusión ha derivado en insultos y agresiones mutuas, aunque ninguno de los implicados ha sufrido lesiones de importancia, según han confirmado fuentes de la comisaría pacense.

La Policía Nacional ha recibido el aviso de la reyerta sobre las doce del mediodía y ha sido suficiente la presencia policial para aplacar los ánimos y que la situación volviera a la calma.

No ha habido detenidos y los agentes han informado a los implicados de los pasos que tenían que seguir para interponer una denuncia, si así lo deseaban. De momento, no se ha interpuesto ninguna.