Salón del Ovino de Castuera cumple 40 años marcado por la situación actual de lengua azul

El 'Salón del Ovino' de Castuera (Badajoz), que se celebra del 6 al 8 de septiembre, cumple 40 ediciones con un gran número de actividades, aunque también en el marco del difícil momento del sector como consecuencia de la lengua azul.

El director técnico del 'Salón del Ovino', Luis Fernández, ha explicado en una comparecencia que “ya es un logro que se cuente con ganado” debido “al mal momento por el que pasa el sector por la lengua azul”, por lo que se dispondrá de “un 70 por ciento de los animales que habitualmente venían”.

La iniciativa contará en este marco con 214 animales de raza merina y 146 de raza precoz, ha manifestado.

El alcalde de Castuera, Francisco Martos, ha coincidido en trasladar la “incertidumbre” que provoca la incidencia de la lengua azul, pues pese "al mucho trabajo de administraciones y sector” frente a la enfermedad, ésta representa en la actualidad “una verdadera catástrofe” desde el punto de vista de la rentabilidad de las explotaciones.

Todo ello sin olvidar “la importancia de lo tradicional en el ámbito del sector ovino” en la lucha por ejemplo frente a los incendios.

Una "llamada de atención" que ha provocado, a su juicio, que "la ciudad gire la mirada” a estos entornos debido a estos episodios, para que se entienda que “si se pierden cabezas de ganado se incrementan las posibilidades del deterioro medioambiental”, ha dicho.

La diputada provincial Ana Belén Valls ha afirmado por su parte que la Diputación de Badajoz participará en la subasta pública del evento con cuatro lotes de diez hembras y dos machos de este ganado, ejemplares nacidos y criados en la pacense finca de La Cocosa, además de contar con un expositor o con la organización de distintas actividades.

Valls ha destacado que este evento sea “un punto de encuentro entre la tradición y la innovación”, ya que “ha sabido adaptarse durante cuatro décadas a los retos presentes sin perder de vista su esencia original”.

El director técnico de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Corderex, Raúl Muñiz, ha recordado por su parte que Extremadura es el territorio “mayor productor de cordero de España y de la Unión Europea (UE)”.

Además de las subastas de raza merina, que este año contará como novedad con la celebración de dos eventos, la subasta oficial y la destinada a ejemplares de entre cuatro y ocho meses, el 'Salón del Ovino' dispondrá de clases magistrales, concursos gastronómicos, eventos infantiles y concursos morfológicos, entre otras iniciativas.