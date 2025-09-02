El Sepad reabre el caso de Iván: el joven pacense con autismo podrá solicitar de nuevo las terapias

Iván Corchero podría volver a Apnaba. Así lo ha confirmado su madre, Paqui Bernal, después de que la Dirección General del Sepad se pusiera en contacto con ella tras la publicación en este medio de su denuncia. El organismo, que anteriormente había retirado al joven el servicio de habilitación funcional, le ha transmitido ahora que puede volver a solicitarlo a través de su trabajador social.

Se trata de un cambio significativo respecto a la respuesta inicial, cuando la familia recibió la negativa de que ya no podían hacer nada por Iván. “Me han dicho que, evidentemente, Iván tiene que seguir con terapias. Que vuelva a pedirlo y que me pondrán en contacto de nuevo con ellos”, explica Paqui.

El joven de 17 años, diagnosticado con autismo, acudía hasta hace unas semanas a dos sesiones semanales de psicología y dos de pedagogía en la Asociación de Personas con Autismo de Badajoz. Para Iván, estas terapias eran esenciales para reforzar su autonomía, comunicación y hábitos de vida diaria. Su madre advertía de que la retirada del recurso suponía un retroceso y dejaba a la familia en una situación límite.

Aunque la reincorporación de Iván al servicio no es automática y dependerá de que se tramite la nueva solicitud, la decisión del Sepad devuelve la esperanza a la familia de que el joven pueda mantener la atención que necesita.