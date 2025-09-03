Las ciberestafas aumentan en Badajoz un 15% durante el primer trimestre del año

Un SMS que te alerta de un acceso sospechoso a tu cuenta, un correo con el logotipo exacto de tu banco o una llamada que aparece en pantalla con el número real de tu entidad. Los engaños digitales se multiplican y cada vez son más difíciles de detectar.

La datos confirman esta tendencia en Badajoz: las estafas informáticas pasaron de 367 casos en el primer trimestre de 2024 a 423 en el mismo periodo de 2025. Esto refleja un crecimiento del 15,3%, según el Portal Estadístico de Criminalidad.

Aunque Extremadura se mantiene entre las comunidades más seguras del país, el repunte es sostenido. «Está aumentando de forma exponencial y cada vez vemos más casos de fraude digital», explica Javier Jiménez, jefe de Informática del Colegio de Abogados de Badajoz.

Los métodos, como cuenta este experto, son cada vez más variados: desde correos o mensajes que buscan robar contraseñas hasta fórmulas más sofisticadas como la «estafa del CEO», en la que un delincuente se hace pasar por un directivo de la empresa para presionar a un trabajador y conseguir información sensible o transferencias urgentes. «Intentan engañar de mil maneras, siempre jugando con la confianza o la prisa de la víctima», resume Jiménez.

Algunos ejemplos

La sofisticación de estos engaños explica en parte su avance. Actualmente, los delincuentes no solo envían correos o enlaces dudosos; también son capaces de clonar números de teléfono reales para dar verosimilitud a una llamada o de hacerse pasar por un familiar en apuros a través de mensajes. Esta es una de las ciberestafas más comunes.

En los últimos meses se han registrado en Badajoz varios episodios que muestran hasta dónde llegan estas estafas. En junio, la Unión de Consumidores de Extremadura alertó de un fraude con una falsa oferta de trabajo publicada en InfoJobs. El afectado denunció que, tras inscribirse, recibió un correo en el que le pedían datos personales e incluso una transferencia bancaria con la excusa de verificar su identidad.

Hace alrededor de un mes, la afectada fue la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, que denunció otro intento de engaño: llamadas telefónicas que usaban inteligencia artificial para imitar la voz del arzobispo, José Rodríguez Carballo, y solicitar donaciones supuestamente destinadas a campañas sociales. La institución advirtió de inmediato que se trataba de una suplantación y pidió a los fieles extremar la precaución.

Perfil de las víctimas

Nadie está a salvo de las ciberestafas. Como detalla Javier Jiménez, la idea de que las personas mayores son las más vulnerables no es del todo acertada. Estos fraudes alcanzan a usuarios de todas las edades, que pueden caer en la trampa si no detectan a tiempo la manipulación. «No se trata de que caigan solo mayores; cualquiera puede ser estafado si el mensaje resulta convincente», advierte este experto.

Denunciar siempre es importante, pero la mayoría de las veces no basta para recuperar lo perdido. El motivo es que muchos de estos fraudes se organizan desde el extranjero, lo que complica cualquier investigación. «Puedes averiguar quién está detrás, pero si opera desde otro país poco se puede hacer», lamenta el Jefe de Informática del Colegio de Abogados. Aun así, cada denuncia ayuda a trazar patrones y a que los expertos puedan avanzar en la investigación.

Por otra parte, cuando el ataque se lleva a cabo dentro del territorio, las opciones de identificar y frenar a los responsables son mucho mayores.

El avance de la IA

El desafío crece además con la llegada de las nuevas herramientas. La inteligencia artificial ya se utiliza para perfeccionar timos y hacerlos más creíbles, desde correos redactados sin errores hasta voces clonadas que simulan ser un familiar o un jefe. «Los delincuentes son listos y disponen de muchos recursos; cuando nosotros mejoramos las defensas, ellos encuentran otra vía», advierte Jiménez. Actualmente, los sistemas de ciberseguridad combinan tanto antivirus como cortafuegos en plataformas capaces de detectar y bloquear estas amenazas en tiempo real.

La mejor defensa, insiste el experto, sigue siendo «la prudencia». Preguntarse si es lógico que una entidad bancaria o un familiar pidan determinada información, desconfiar de mensajes urgentes y comprobar siempre la dirección de las páginas web que visitamos son pasos sencillos que pueden evitar «un disgusto». «La concienciación es lo que nos hará cada vez más ciberseguros», concluye Javier Jiménez.