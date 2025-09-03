Coeba considera "desproporcionada" la nueva tasa de basura en Badajoz

La Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba) ha trasladado al alcalde pacense, Ignacio Gragera, que considera "desproporcionada en muchos casos y ajena a la capacidad real de las empresas" la nueva tasa de basura aprobada por el ayuntamiento y que puso al cobro el pasado 1 de abril. Esta tasa graba a viviendas y a locales con distintos usos.

Así se lo ha expuesto la patronal a Gragera en la visita que ha realizado parte del equipo de gobierno local a las instalaciones de Coeba.

La delegación municipal, además del alcalde, estaba formada por el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, la de Promoción Económica, Sol Giralt, y el de Economía, Javier Gijón.

Por parte de Coeba, estuvieron su presidente, Javier Peinado; la secretaria General, Nuria Lavado; los vicepresidentes Luisa Santana y Francisco Moleón, y varios miembros de la directiva, así como empresarios de distintos sectores.

Entre los asuntos abordados, Peinado reclamó al equipo de cumplimiento de las promesas de autovías pendientes con Cáceres, Córdoba, Valencia y Huelva, así como la mejora de la conexión ferroviaria. Se subrayó que la actual plataforma de alta velocidad que une Badajoz con Mérida no cuenta con doble vía, "lo que limita gravemente su operatividad y el potencial de conexión con Lisboa y Madrid", por lo que pidió que se reivindique la doble vía.

Sistema antiniebla y transporte público en el aeropuerto

Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de potenciar el aeropuerto de Badajoz "como infraestructura clave para la internacionalización empresarial y el desarrollo turístico, comenzando por articular el sistema que permita aterrizar con niebla y dotar de un transporte público eficiente esta importante instalación", según ha informado Coeba a través de una nota de prensa.

Los empresarios destacaron la importancia estratégica de la cooperación con Portugal, tanto en el ámbito empresarial como institucional, e insistieron en reforzar la conexión logística con los puertos portugueses de Sines y Lisboa, fundamentales para la internacionalización de Extremadura. Además, se solicitó que la Plataforma Logística del Suroeste Europeo cuente con una zona franca en la Aduana, lo que permitiría incrementar la competitividad, atraer inversión y facilitar el comercio exterior.

Se propuso reforzar la colaboración con la Universidad de Extremadura, con mayor apoyo al parque científico y tecnológico, y aprovechar la ubicación estratégica de Badajoz en la frontera con Portugal para convertir la ciudad en un polo de atracción empresarial en sectores como la agroindustria, la logística, la innovación y las energías renovables.

Así, respecto al tema de infraestructura, según Coeba, el alcalde mostró su acuerdo con las carencias señaladas. Más concretamente hizo referencia al tema del tren de alta velocidad, donde señaló que no existe aún acuerdo entre España y Portugal para el trazado que conecte ambos países y la posible estación de AVE ubicada en Caya, "algo que se está esforzando en solucionar con encuentros con los gobiernos de ambos lados de la raya".

Por otra parte, indicó que el problema del sistema para operar con niebla en el aeropuerto tiene una componente de dificultad, y es que la mayoría de aviones que operan en esta instalación carecen del sistema para conectar con estos sistemas de apoyo al aterrizaje con poca visibilidad. Según comentó, una solución temporal sería que el avión ‘duerma’ en Badajoz, porque para el despegue no habría problemas, pero es algo que encarece las operaciones.

En cooperación transfronteriza, Gragera matizó que es competencia autonómica, aunque se mantienen canales fluidos de comunicación con la Junta para trasladar las propuestas de Badajoz, y señaló Setúbal, por encima de Sines, como punto estratégico para las mercancías extremeñas y el desarrollo de la Plataforma Logística.

Asimismo señaló que el ayuntamiento presta a la Universidad de Extremadura todo el apoyo que demanda, y que a la vez está avanzado el proyecto de universidad privada, que reforzará sobre todo la rama sanitaria para que ningún estudiante tenga que marcharse fuera.

Retraso de las licencias y locales vacíos

En cuanto al desarrollo urbanístico de la ciudad, los representantes empresariales denunciaron los retrasos recurrentes en la tramitación de licencias de obra y de actividad, "que generan incertidumbre y frenan proyectos de inversión". Igualmente, se destacó la urgencia de "una planificación urbanística estable y a largo plazo", que contemple tanto las zonas de expansión como la regeneración del casco histórico.

Gragera dijo ser consciente de los problemas de demora en la autorización de licencia de obras, "unos trámites que hay que mejorar y simplificar, pero donde también se dan momentos de saturación por la gran cantidad de solicitudes que se presentan, y se comprometió a poner más recursos humanos y materiales para paliar este problema".

En la reunión, los representantes del empresariado alertaron asimismo de la situación crítica del pequeño comercio, especialmente en el centro de la ciudad, donde el número de locales vacíos en el Casco Antiguo "refleja la falta de dinamismo económico". Los empresarios reclamaron medidas urgentes de revitalización y apoyo al comercio de proximidad.

En estas cuestiones, Gragera aludió a los problemas que se encuentran muchas veces las acciones municipales de mejora y rehabilitación, por la negativa de los propietarios de los edificios, lo que dificulta reformas que beneficiarían al pequeño comercio.

En todo caso, señaló que la prioridad es mejorar los espacios públicos y atraer más habitantes a estas zonas. El alcalde citó como ejemplo las actuaciones en marcha en El Campillo, "porque sin gente no hay comercio que sobreviva".