Ayuntamiento de Badajoz
Elena Salgado asumirá las concejalías de Sol Giralt tras su marcha a la Junta
Giralt renunciará a su acta en el próximo pleno del mes de septiembre
Elena Salgado será la persona que asuma las funciones de Sol Giralt tras la marcha de esta última a la Junta de Extremadura a ocupar el puesto de secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía.
Ignacio Gragera ha decidido que sea la actual concejala la que asuma las delegaciones que se quedan sin delegada. Giralt renunciará a su acta en el pleno municipal del mes de septiembre.
Será entonces cuando Salgado se convierte en concejala de Ifeba, Formación, Empleo y Emprendimiento y UPB.
A día de hoy, Elena Salgado es concejala de Protección animal, Sanidad, Prevención de riesgos laborales y servicios médicos.
