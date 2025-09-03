Monesterio cerró agosto con 277 parados, 5 más que en julio y 31 menos que hace un año

Monesterio cerró el mes de agosto con un total de 277 personas en situación de desempleo, son 5 más que en el mes de julio y 31 menos que en el mismo mes del año anterior. Tras 5 meses consecutivos con datos positivos, la localidad ralentiza la creación de empleo, aunque, la cifra de parados continúa siendo la mejor de para un mes de agosto en los últimos 10 años. Hay que recordar que, en el año 215, el octavo mes del año se cerró en la localidad con 460 personas sin empleo que son, 183 más que en agosto de este año.

Por sectores, sin actividad, (-3); construcción, (-1) e industria, (-5), se reparten, en cantidades mínimas, a quienes perdieron su trabajo en este mes. Por el contrario, servicios, (+4), continúa siendo el sector generador de empleo, por excelencia, en la localidad.

Del total de personas paradas en agosto, 196 son mujeres, (4 menos que el mes anterior) y 81, hombres, (9 parados más que en julio). De ellos, el mayor grupo, (207 personas), demandan empleo en el sector servicios, (158 mujeres y 49 hombres). El resto de sectores se mantiene bastante estable, con un paro residual en agricultura, donde se registran menos de 5 personas paradas por cada sexo. De los 22 demandantes de empleo en el sector de la construcción, 6 son mujeres y 16, hombres. Industria, con el mismo número de personas en desempleo, tiene 15 mujeres paradas y 7 hombres.

Grandes grupos

Ateniéndonos a otros indicadores, la localidad cerró agosto con 120 personas en paro, (92 mujeres y 28 hombres), en el grupo de ocupaciones elementales. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, tiene en la actualidad 60 personas paradas, de las que 51 son mujeres y 9 hombres. Por su número, el tercer gran grupo lo componen artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, (excepto operadores de instalaciones y maquinaria), con un total de 25 personas en paro, de las que 6 son mujeres y 19 hombres.

En cuanto al grupo de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, agosto finalizó mes con 23 personas paradas, con pleno empleo masculino. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales posee en la actualidad 20 personas en paro, de las que 14 son mujeres.

Cifras interanuales

Con respecto al mismo mes de 2024, Monesterio ha reducido la lista de quienes buscan trabajo en 31 personas, pasando de 308 a 277. De ellos, la mayor parte, (21), han conseguido emplearse en el sector servicios. Del mismo modo, en estos últimos 12 meses, también han encontrado empleo 10 personas en el sector de la construcción y otras 5, en el de la agricultura. Los sectores que suman parados han sido, industria, (+2); y sin actividad (+9).

En la última década, el mercado laboral del municipio ha sacado del paro a 183 personas y otra vez, ha vuelto a ser el sector servicios, el que más empleo ha generado: En agosto de 2015, servicios tenía 310 personas en situación de desempleo, (235 mujeres y 75 hombres). En agosto de este año, la cifra baja hasta los 207 desempleados, con un descenso del paro femenino, en este sector, durante la última década de 77 mujeres.