Incendios
Montijo aplaza los fuegos artificiales de sus fiestas patronales ante el elevado riesgo de incendios
El consistorio asegura que "las condiciones de los terrenos siguen siendo propicias a incendios por lo que cualquier precaución es buena"
Tras el de Monesterio ayer, hoy el Ayuntamiento de Montijo ha decidido aplazar los fuegos artificiales previstos este fin de semana con motivo de las Ferias y Fiestas Patronales de este año debido al elevado riesgo de incendio que actualmente existe en la mayor parte de la región.
Así lo anuncia el Ayuntamiento de Montijo en una nota de prensa en la que señala que aunque este espectáculo pirotécnico se realiza en zona abierta, "cualquier resquicio de la actividad puede provocar una situación de peligro" que se desea evitar.
Apunta que aunque es cierto que las temperaturas han bajado ligeramente, "las condiciones de los terrenos siguen siendo propicias a incendios por lo que cualquier precaución es buena".
Tras su aplazamiento, el espectáculo pirotécnico que estaba previsto, se llevará a cabo en otras fechas que sean más propicias, y que el Ayuntamiento de Montijo anunciará próximamente.
Finalmente, el consistorio espera que los vecinos entiendan esta decisión, que se ha tomado además siguiendo recomendaciones tanto de Delegación del Gobierno como del Servicio de Prevención y Extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura y que están secundando numerosos municipios de la región.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús