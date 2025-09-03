Montijo aplaza los fuegos artificiales de sus fiestas patronales ante el elevado riesgo de incendios

Tras el de Monesterio ayer, hoy el Ayuntamiento de Montijo ha decidido aplazar los fuegos artificiales previstos este fin de semana con motivo de las Ferias y Fiestas Patronales de este año debido al elevado riesgo de incendio que actualmente existe en la mayor parte de la región.

Así lo anuncia el Ayuntamiento de Montijo en una nota de prensa en la que señala que aunque este espectáculo pirotécnico se realiza en zona abierta, "cualquier resquicio de la actividad puede provocar una situación de peligro" que se desea evitar.

Apunta que aunque es cierto que las temperaturas han bajado ligeramente, "las condiciones de los terrenos siguen siendo propicias a incendios por lo que cualquier precaución es buena".

Tras su aplazamiento, el espectáculo pirotécnico que estaba previsto, se llevará a cabo en otras fechas que sean más propicias, y que el Ayuntamiento de Montijo anunciará próximamente.

Finalmente, el consistorio espera que los vecinos entiendan esta decisión, que se ha tomado además siguiendo recomendaciones tanto de Delegación del Gobierno como del Servicio de Prevención y Extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura y que están secundando numerosos municipios de la región.