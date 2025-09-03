Pepe Rodríguez y José Pizarro estarán presentes en la II Feria Agroalimentaria Espiga en Badajoz

La II Feria Agroalimentaria Espiga organizada por Caja Rural de Extremadura contará con la presencia de grandes chefs internacionales a lo largo de los días que dure su programación, del 21 al 24 de noviembre. Según destacan desde la entidad financiera, serán "participantes de primera línea en el mundo de la cocina y la difusión de la gastronomía".

La cita reunirá a profesionales, productores y amantes de la gastronomía en torno a una programación de ‘showcookings’, talleres, charlas, concursos y degustaciones que ponen en valor la excelencia de los productos extremeños. La Institución Ferial de Badajoz será el escenario, un año más, de la celebración de este evento agroalimentario.

Como destacan desde la organización, la feria contará con un "cartel de embajadores y participantes de primer nivel" no solo de los fogones, sino también de la divulgación y comunicación del mundo culinario.

Entre las nuevas incorporaciones destaca el chef Pepe Rodríguez, con una Estrella Michelín en su restaurante El Bohío y popular gracias a su participación como jurado en el programa de Televisión Española Masterchef.

Grandes referentes culinarios

A este cocinero se unen otros reconocidos nombres de la cocina como 'Robin Food', David de Jorge. Este cocinero y divulgador repite por segundo año. También estará presente el extremeño David Gibello; Óscar Geadas, chef portugués con estrella Michelín e impulsor de la cocina transfronteriza; y Fernando Bárcenas, cocinero, impulsor de Aldebarán en Badajoz y jefe de cocina durante 11 años de Arzak.

También participarán Eduardo Casquero, experto en cocina creativa; María Kindelán, comunicadora y especialista en alimentación saludable; Eugenio Garrido, cocinero y formador con trayectoria en la difusión de la cocina tradicional; María Ritter, directora de la revista Club de Gourmets; Mónica Rius, profesional de la gestión cultural y gastronómica; los Hermanos Golimbeo, dúo creativo de cocina y redes sociales, referentes en gastronomía digital; y Laura Ponts, ‘food stylist’ e ‘influencer’ gastronómica.

No serán los únicos, también habrá hueco para las jóvenes promesas, como es el caso de Olivia, concursante de Masterchef Junior. Un claro ejemplo de talento emergente. Además, los organizadores señalan que guardan otras muchas sorpresas e invitados para esta interesante cita.

Embajadores de excepción

La II Feria Espiga contará con dos embajadores de excepción. Uno de ellos el chef extremeño y copropietario del restaurante Atrio con dos estrellas Michelín, Toño Pérez. Este profesional de los fogones lleva décadas llevando por bandera los productos de la tierra y ha hecho del cerdo ibérico su emblema principal. Es el gran referente de la alta cocina de Extremadura.

Además, José Pizarro, cocinero extremeño afincado en Londres, también se sumará como embajador de la feria. Este profesional de los fogones es uno de los promotores y divulgadores de las bondades de la cocina española por todo el mundo.

El escaparate de la despensa extremeña

Caja Rural de Extremadura destaca que "La Feria Espiga es mucho más que un evento gastronómico: es un punto de encuentro entre tradición e innovación donde los visitantes podrán descubrir desde los productos más emblemáticos de la despensa extremeña hasta las propuestas más innovadores de jóvenes emprendedores". Los vinos, aceites, quesos e ibéricos serán los protagonistas de la mano de las nuevas tendencias.

Además, la programación incluye espacios para profesionales, con mesas redondas y jornadas técnicas, y actividades abiertas al público general, como degustaciones, catas y espectáculos culinarios. Todo ello convierte a la Feria en una experiencia única que combina formación, entretenimiento y promoción de la región.

Caja Rural de Extremadura asegura que "reafirma su apuesta con esta segunda edición de la Feria Espiga por el desarrollo del sector agroalimentario" con el objetivo de, además, dar visibilidad al trabajo de agricultores, ganaderos y productores extremeños, fortaleciendo así uno de los principales motores económicos de la región.