Pesca
Dos sanvicenteños representan a España en el Campeonato Mundial de Black-Bass en Sudáfrica
Se celebra hasta el día 6 de septiembre en Marble Hall
Dos sanvicenteños, Ricardo Rodríguez y Ernesto García, representan a España en el Campeonato Mundial de Black-Bass en Sudáfrica.
El torneo, que se ya se está celebrando y se alargará hasta el día 6 de septiembre en Marble Hall, Sudáfrica, reúne a los mejores pescadores del planeta en la modalidad de Black-Bass en embarcación.
El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara ha mostrado su apoyo a estos dos deportistas, a los que ha deseado la mejor de las suertes en su aventura internacional.
Ambos competidores, miembros del Club Amigos de El Bass, están curtidos en torneos nacionales e internacionales, y ahora se enfrentan al desafío de las aguas sudafricanas, un escenario exigente para cualquier pescador.
