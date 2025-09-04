Literatura
La actriz de Badajoz Carolina Yuste participará en el IX Club de Lectura Viva
Junto a ella estarán la novelista María Dueñas y los escritores Clara Morales y Jonathan Arribas, en una edición que llevará a cabo encuentros literarios en el parque de Castelar (si el tiempo lo permite), además de en las bibliotecas municipales y algunas librerías de la ciudad
La actriz pacense, ganadora de dos premios Goya, Carolina Yuste, visitará la ciudad el próximo 17 de octubre para participar en el IX Club de Lectura Viva con su primer libro 'Toda mi violencia es tuya', un relato tierno y feroz de la adolescencia en la Badajoz de los años 2000, narrado con la misma intensidad que desborda en la pantalla.
Completan la programación de otoño/invierno las sesiones con María Dueñas el 12 de septiembre con su última novela 'Por si un día volvemos', el 14 de noviembre con la escritora Clara Morales y su primera obra 'Ya casi no me acuerdo' y el 12 de diciembre con 'Vallesordo'', un libro de Jonathan Arribas.
El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha presentado la nueva edición acompañado del coordinador de la actividad, el responsable de la escuela narrativa 'Mirada y Voz', Miguel Ángel Carmona del Barco, quien ha recordado que este club fomenta la interacción de los lectores con los autores, en reuniones que posibilitan el intercambio de ideas y la resolución de dudas.
Igualmente, favorece la dinamización de las librerías de Badajoz asociadas a cada encuentro, que, como en otras ediciones, entregarán a las personas que asistan descuentos para la compra del siguiente ejemplar.
Para participar en la actividad, es necesario rellenar un formulario on-line gratuito que ya está disponible en la página web del Ayuntamiento de Badajoz o aquí.
A través de la página del Club de Lectura Viva se irá detallando la programación y los lugares definitivos de celebración de cada uno de los encuentros, que en esta ocasión se han programado en el parque de Castelar (si la meteorología lo permite), en las bibliotecas municipales y en algunas librerías de la ciudad.
