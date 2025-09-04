Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua

Un centenar de vecinos de la barriada de Cerro Gordo, en Badajoz, lleva más de dos años sufriendo problemas con la presión del agua de sus viviendas. En algunos casos, la situación ha llegado a impedirles ducharse en casa, lo que ha obligado a algunos residentes a buscar un plan B para poder asearse. «Menos mal que algunos podemos ducharnos en el gimnasio», comenta Miguel.

Las viviendas afectadas son principalmente adosados situados en la parte alta del barrio. «A mayor altura, menor presión de agua en las casas», apunta Juan, otro de los afectados. «La presión es de risa, a veces no salta ni el calentador», añade.

Aseguran que los cortes se producen al menos un par de veces al mes, en ocasiones hasta cinco veces, y que, tras cada incidencia, el agua vuelve muy sucia, no apta para el consumo. «No hay fuerza para limpiar los patios con la manguera y, a veces, tras los cortes, el agua viene turbia y permanece así dos o tres días. Para el colmo, la factura es cada vez más cara, además les llamas y casi nunca tienen incidencias abiertas o conocimiento. Les pones un aviso en la aplicación y, si acaso vienen, es pasados más de 20 días, con lo cual, no pueden comprobarlo», explica otra de las perjudicadas.

Las primeras incidencias surgieron en el año 2021, pero han comenzado a ser más frecuentes a finales del año 2023, a medida que ha ido aumentando la población de esta barriada ubicada a 7 km de Badajoz.

El malestar, cada vez mayor

Según cuentan, las viviendas situadas en los puntos más altos del barrio sufren especialmente la falta de presión, hasta el punto de que en algunos casos no llega caudal suficiente para abastecer a las plantas superiores. «Es desesperante, no sabes si vas a poder abrir el grifo y tener agua suficiente para bañar a los niños. No avisan y te puedes encontrar con la falta de abastecimiento en cualquier momento del día», indica Abraham, otro vecino, que lamenta la falta de respuesta. Algunos de ellos aseguran que han presentado repetidas quejas tanto al Ayuntamiento de Badajoz como a Aqualia, la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento de Aguas, sin obtener hasta el momento una solución ni una explicación clara sobre el origen de la incidencia.

La concesionaria, por su parte, defiende que las viviendas tienen la presión mínima que exige la ley y que se trata de un problema particular , pese a que los vecinos insisten que se trata de un fallo general del suministro. «Sí es cierto que la presión del agua ha ido disminuyendo según se habitaban los adosados vacíos, ahora con más gente, la presión es más baja», reconocen los afectados.

Batalla perdida

Las calles más afectadas son Batalla de los Pirineos, Batalla de Gévora y el inicio de la calle Batalla de la Albuera, una zona en la que hay construidas más de 50 viviendas unifamiliares. Sus propietarios han llegado a pensar que el hecho de tener algunos aspersores funcionando en el césped en las horas punta junto a la autovía, pueda estar afectando a la presión del agua de los adosados más cercanos, pero es solo una suposición. Lo cierto es que desconocen el origen del problema.

Pese a que algunas afectados dan la batalla por perdida, la mayoría afirman que seguirán reclamando que se realicen las actuaciones necesarias que garanticen a las familias un suministro «estable y de calidad».

Este diario se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para conocer su opinión sobre las quejas vecinales. La respuesta ha sido que los técnicos han visitado la zona y han comprobado que la presión «es buena»