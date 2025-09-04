Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: "29 años después, me despido"

El 31 de octubre es el último día que la mítica perfumería de la calle Menacho estará abierta al público. El establecimiento ubicado en una de las esquinas entre la mencionada calle y Guardia Civil acogió al negocio pacense Mendoza, después a la cadena francesa Marionnaud y desde hace 11 años a la tienda extremeñas Superdroma. Ahora, 29 años después de que se iniciara la venta de productos cosméticos en este local cierra al público.

La noticia llegó a las empleadas a final de julio: "Al principio nos dijeron que iba a ser una liquidación y días después nos comunicaron que era porque se cerraba", asegura María José Ardila, una de las trabajadoras. Fue días antes de comenzar sus vacaciones cuando esta profesional conoció esta noticia que cambia su vida. "Estoy asimilándolo lo mejor que se puede porque después de tantos años no pensaba que se iba a cerrar la tienda", cuenta.

Sorpresa para las trabajadoras

Lleva 29 años trabajando en este local en concreto, pero hace 40 comenzó a trabajar en el sector en la conocida perfumería situada en la calle San Juan. Va a hacer 61 años, pero la edad no supone para ella un límite: "Creo que me voy a relajar un tiempo, porque después de tanto tiempo me lo merezco". Sus planes eran trabajar hasta los 65 años en este negocio, pero afirma que tendrá que modificarlos.

Además, lo vive con la tranquilidad que le da haber recibido algunas ofertas laborales del sector de perfumerías y de otros sectores. Aunque señala que sus preferencias es continuar en este tipo de establecimientos.

Desde la central de Superdroma no han dado ningún detalle a sus empleadas: "Estamos confusas todavía". Sonia Perea es otra de las trabajadoras y asegura que no conoce los motivos por los que se echa el cierre a esta tienda. Como María José Ardila, lleva más de dos décadas trabajando en este local y también pasó por las tres empresas y asegura que siguen "teniendo la misma dinámica, muchas ventas y una clientela fija". Una de ellas es E. M., que aseguraba mientras compraba algunos productos en liquidación que le había entristecido recibir la noticia del cierre: "Yo compro mucho aquí y me da muchísima pena que cierren esta tienda que es de toda la vida".

Pese a sus clientes fijos, reconoce que ha habido descenso en las ventas en los últimos años. Hay varios motivos que señalan: "El centro comercial El Faro, la apertura de Arenal y las compras online", dice Perea. Después de 23 años trabajando en este establecimiento, Perea lo vive con pena: "Es una noticia que duele mucho", atina a decir.

Adiós a un local mítico

Desde hace décadas este local ha sido un gran motor para la calle Menacho. Así lo asegura Ardila: "De siempre ha dado mucha vida a la calle". Algo en lo que coincide Félix Retamar, presidente de la asociación de comerciantes de Menacho, que asegura que "es una esquina muy llamativa y está en primera línea". En gran parte, afirma que esto ocurre porque "el cruce con mayor tránsito de la calle con Guardia Civil".

Por ello, cree que aunque "todos los cierres son negativos para el centro comercial abierto", de esta circunstancia "surgen nuevas oportunidades para que otras empresas llegue". Según ha podido conocer este diario, ya hay algunos empresarios interesados en alquilar este local aunque se desconoce qué sectores podrían ocuparlo.

La empresa no ha querido ofrecer ningún dato al respecto del cierre de su tienda en la calle Menacho. Por el momento, este es el único cierre que se tiene previsto en la ciudad y que se une al de las dos tiendas que la cadena extremeña dispone en Cáceres.