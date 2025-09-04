El hospital Tierra de Barros estrena una nueva sala de radiología digital

El Hospital Tierra de Barros de Almendralejo cuenta desde esta semana con una nueva sala de Radiología Digital, fruto de una inversión de 255.794 euros realizada por el Servicio Extremeño de Salud (SES). La adquisición sustituye a unos equipos con casi dos décadas de antigüedad y responde al compromiso de la Junta de Extremadura por renovar la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos de la región, garantizando así la equidad sanitaria.

La nueva sala está equipada con tecnología de Radiología Digital Robotizada con suspensión de techo, tres detectores planos con sincronización automática, telemetría y cámara 3D para la correcta visualización del paciente. Entre sus avances destaca la colimación en vivo, que permite limitar y enfocar el haz de radiación únicamente a la zona del cuerpo que se va a explorar, reduciendo la exposición innecesaria. Además, incorpora un paquete de Inteligencia Artificial que mejora la eficacia del diagnóstico, optimizando tiempos y resultados.

Según el SES, estas prestaciones posibilitan la realización de exploraciones más rápidas y precisas, con imágenes de mayor calidad y una dosis de radiación significativamente menor para los pacientes. La tecnología avanzada no solo beneficiará directamente a los usuarios del sistema sanitario, sino que también facilitará el trabajo de los profesionales, que dispondrán de herramientas más fiables para llevar a cabo diagnósticos certeros en menos tiempo.

Hasta ahora, el hospital disponía de dos salas de radiología que acumulaban importantes problemas técnicos. Los equipos presentaban fallos frecuentes y generaban imágenes de baja calidad, llegando incluso a dejar una de las salas fuera de servicio durante meses. El sistema antiguo, basado en radiografía computarizada, funcionaba con un tubo de rayos X averiado e irrecuperable, lo que hacía inviable su reparación o mantenimiento. La renovación de esta sala supone un paso adelante decisivo y, de forma paralela, también se han introducido mejoras en la segunda sala existente.

La modernización del área de radiología en el Hospital Tierra de Barros se enmarca en una estrategia más amplia del SES para reducir la obsolescencia de los equipos sanitarios, homogeneizar la dotación tecnológica en toda Extremadura y ampliar las posibilidades diagnósticas en los distintos centros. El objetivo, señalan desde el servicio regional de salud, es claro: ofrecer a los pacientes una atención de mayor calidad, más segura y más equitativa, independientemente del hospital donde sean atendidos.